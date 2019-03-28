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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
28.03.2019 - 20:05, Son Güncelleme:

Kan donduran iddia: Çocuğu öldürün, delil kalmasın!

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Kan donduran iddia: Çocuğu öldürün, delil kalmasın!

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga davasının sanıkları hakim karşısına çıktı Olayda yaralanan 12 yaşındaki M. Çadır, 'Ağabeyimi öldürdükten sonra, 'çocuğu öldürün, delil kalmasın' diyerek beni de öldürmek istediler' diyerek kan donduran bir iddiada bulundu.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın davasının görülmesine başlandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, akraba olan ve birbirlerini öldürdükleri öne sürülen Mustafa Çadır ve Murat Çadır'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili olayda müdahil oldukları gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanıklar Yeter Çadır ve oğlu Sinan Çadır ile hayatını kaybeden Murat Çadır'ın kardeşi Mahmut Çadır, hakim karşısına çıktı.

Sanık Mahmut Çadır, Sinan ve Yeter Çadır ile kardeşi Murat Çadır'ın tarlada çalıştığını, aralarında husumet bulunan Mustafa Çadır'ın da kendi tarlasına gittiğini, bir süre sonra silah sesleri duyduğunu, olayı tam olarak görmediğini anlattı.

Sanık Yeter Çadır da tarlada çalıştıkları esnada Mustafa Çadır'ın elinde silahla havaya ateş ederek kendilerine doğru geldiğini, korkarak saklandığını ve kimin kimi vurduğunu görmediğini belirtti.

"BENİ DE ÖLDÜRMEK İSTEDİLER"

Silahlı kavgada yaralanan 12 yaşındaki müşteki M.Ç. ise, olay günü ağabeyi Mustafa Çadır ile birlikte tarlaya gittiklerini ifade etti.

Tarlada çalıştıkları esnada, Murat Çadır'ın, tabancayla havaya ateş ederek kendilerine doğru geldiğini savunan M.Ç, "Ağabeyim Murat'ı vurdu. Sinan da ağabeyime ateş etti. Karşı taraf, ağabeyimi öldürdükten sonra, 'çocuğu öldürün, sağ bırakmayın, delil kalmasın' diyerek kendi aralarında konuşarak beni de öldürmek istediler. Mahmut da bana ateş ederek yaraladı." dedi.

Sanıkların tutuklanması talebini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Mayıs'a erteledi.

Pınarbaşı ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde, 19 Nisan 2017'de, arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan kavgada, taraflar birbirlerine silahla ateş etmiş, Murat Çadır (26) ile Mustafa Çadır (25) hayatını kaybetmiş, M.Ç. (12) ise yaralanmıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (28.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
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