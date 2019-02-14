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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ünsal YÜCEL/DHA
14.02.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Kan donduran görüntü! Kendini bakın nasıl savundu...

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Kan donduran görüntü! Kendini bakın nasıl savundu...

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin, köpeği iple otomobilin arkasına bağladıktan sonra sürükleyerek, götürdüğü anlar, yoldan geçen sürücü Murat Ekşi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ekşi'nin, Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, plakasını aldığı aracın sürücüsünden şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Keşan- Gelibolu yolunda, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, otomobilinin arkasına iple bağladığı köpeği, kilometrelerce sürükledi. Yoldan geçerken, bu anları gören sürücü Murat Ekşi, cep telefonunun kamerasıyla görüntü çekti. Ekşi, durdurduğu otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

'KÖPEK ÖLDÜ GÖMMEYE GÖTÜRÜYORUM' DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Olayı anlatan Ekşi, "Önde giden aracın arkasında bağlı halde köpek sürüklendiğini görünce şaşırdım kaldım. Aracımdan inip, sürücüyü uyardım; fakat uyarılarıma rağmen beni dikkate almadı. Bana köpeğin hastalık nedeniyle çiftlikte öldüğünü ve gömmeye götürdüğünü söyledi. Köpeği çözmesini söyledim; ama aldırış etmedi ve hızla uzaklaştı" dedi.

Murat Ekşi, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, plakasını aldığı aracın sürücüsünden şikayetçi oldu. Bunun üzerine polisin, olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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