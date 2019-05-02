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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/DHA
02.05.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Kan donduran detaylar! Çocukluk arkadaşlarını öldürüp, aracıyla birlikte yakmışlardı

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Kan donduran detaylar! Çocukluk arkadaşlarını öldürüp, aracıyla birlikte yakmışlardı

Konya'nın Çumra ilçesinde, çocukluk arkadaşları Emre Ulukavak'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra aracıyla birlikte ateşe veren Murat Kılıç (31) ve Kamil Koyun (28), 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.  

Olay, 8 Ekim 2017 tarihinde Çumra ilçesine bağlı ve eskiden belde statüsünde olan Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar, 42 AZ 175 plakalı yanmış haldeki otomobilin içinde ceset olduğunu fark edince, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin de yanmış olduğunu tespit etti. Otomobilin plakasından, aracın Nebahat Ulukavak'a, cesedin ise son 2 gündür kendisinden haber alınamayan Emre Ulukavak'a ait olduğu belirlendi.

ÇOCUKLUK ARKADAŞLARI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Jandarma ekipleri, çevrede bulunan vatandaşların arasında 2 kişinin olay yerine ve otomobile yaklaşma çabasında olduğunu fark etti. Jandarma bu kişilerin, otomobilde cesedi bulunan Ulukavak'ın çocukluk arkadaşı olan şeker fabrikasında çalışan Murat Kılıç ile Kamil Koyun olduğunu belirledi. 2 kişinin soğukkanlı tavırlarıyla otomobilin etrafından bir an olsun ayrılmamaları, jandarma ekiplerinin dikkatini daha çok çekti. Kılıç ve Koyun, Ulukavak'la ilgili sorulan sorulara tedirgin ve çelişkili yanıtlar verince Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ekipler, Ulukavak'ın en son Kılıç ve Koyun ile görüldüğünü saptadı. Çapraz sorguya alınan 2 şüpheli, çocukluk arkadaşları Emre Ulukavak’ı bıçakla öldürüp, cesediyle beraber aracı ateşe verdiklerini itiraf etti. İkili, 6 Ekim akşamı Çumra'da buluşup, Emre Ulukavak'ın otomobilinde alkol aldıklarını, aralarında başlayan küfürleşmenin kavgaya dönüştüğünü, Ulukavak'ın başına önce şişe ile vurup, ardından bıçakladıklarını, öldüğünü anlayınca da cesedi otomobilin bagajına kilitleyerek, evlerine gidip, uyuduklarını itiraf etti.

OTOMOBİLİ, İÇİNDEKİ CESETLE ATEŞE VERİP, DÜĞÜNE GİTMİŞLER

Bir gün sonra tekrar buluştuklarını ve otomobili, Alibeyhüyüğü Mahallesi Bahçeler mevkisine götürdüklerini ifade eden ikili burada da cesedi bagajdan çıkarıp, şoför koltuğuna oturttuktan sonra otomobili ateşe verdiklerini anlattı. Otomobilin tamamen alev almasını bir süre seyrettiklerini kaydeden şüpheliler, daha sonra başka bir arkadaşlarının düğününe katıldıklarını, alkol alıp, eğlendiklerini kaydetti.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden Kamil Koyun, adliyeye sevk edilirken gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Adalet yerini bulacak. Herkes ettiğini çeksin" diye yanıt verdi. Murat Kılıç ve Kamil Koyun, tutuklandı.

Kan donduran detaylar Çocukluk arkadaşlarını öldürüp, aracıyla birlikte yakmışlardı

25'ER YIL HAPİS CEZASI

İki şüpheli Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandı. Davanın son duruşmasına tutuklu sanıklar, 25'er yıl hapis cezasına çarptırdı. 

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