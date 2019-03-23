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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)
23.03.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Kan donduran cinayette şoke eden sözler! Eşini öldüren koca ve sevgilisi...

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Kan donduran cinayette şoke eden sözler! Eşini öldüren koca ve sevgilisi...

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde kaybolduktan 22 gün sonra Gaziantep'te cesedi bulunan, 2 çocuk annesi Gülgülizar Ayalp'i (28) öldürdüğü öne sürülen Kemal Ayalp (30) ve kendisine yardım ettiği belirtilen sevgilisi Güler Özkaraman'ın ömür boyu hapis cezası ile yargılandığı davada karar verildi. Gaziantep 11'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Kemal Ayalp'e ağırlaştırılmış ömür boyu ile 8 yıl hapis cezası, sevgilisi Güler Özkaraman'a (20) ise 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanık Güler Özkaraman da önceki savunmasını tekrar ederek, "Cinsel istismara uğradım, gözlerim önünde bir cinayet işlendi.'' dedi.

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  • Eşini öldüren kocaya müebbet, yardım eden sevgilisine 17 yıl hapis
  • Eşini öldüren kocaya müebbet, yardım eden sevgilisine 17 yıl hapis
  • Eşini öldüren kocaya müebbet, yardım eden sevgilisine 17 yıl hapis
  • Eşini öldüren kocaya müebbet, yardım eden sevgilisine 17 yıl hapis
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Pazarcık'ın Narlı Mahallesi'nde oturan Gülgülizar Ayalp, 4 Mart 2018 tarihinde ortadan kayboldu. Aynı gün bir süre ayrı yaşadığı eşi Kemal Ayalp'in otomobiline binerken görülen Ayalp için yakınları ve güçleri arama çalışması başlattı. 26 Mart sabahı Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, çalılıklar arasında çürümüş kadın cesedi buldu.

Yapılan incelemede, cesedin 22 gündür kayıp olarak aranan Gülgülizar Ayalp'a ait olduğu belirlendi. Olay yerinde av tüfeği kartuşları bulundu.

Bunun üzerine eşi Kemal Ayalp ile sevgilisi olduğu belirtilen Güler Özkaraman gözaltına alındı.  Kemal Ayalp'in sattığı kişiden alınan otomobilde yapılan incelemede, kan lekeleri ile saçma izlerine rastlandı.

Olayda kullanılan av tüfeği ise bulunamadı. Güler Özkaraman'ın montunda ise kan lekeleri olduğu tespit edildi. Ayalp ve Özkaraman, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayalp ve Özkaraman hakkında 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 

Davanın karar duruşmasına Ayalp ve Özkaraman, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatları ile Gülgizan Ayalp'in ailesinin avukatları ve davaya taraf olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatları mahkemede hazır bulundu.

AVUKAT BERAAT İSTEDİ

Mahkemede son savunmasını yapan Kemal Ayalp, önceki ifadesini aynen tekrarladığını söyledi. Avukatı Muhammed Sait Doğan ise, "Suçu sübuta erdirecek herhangi bir somut delil bulunmamıştır, bir cinayet işlenmiş, ancak bunun kimin yaptığı bilinmiyor ise delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verilmesini talep ediyoruz.

Mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.

ÖZKARAMAN: BEN BU OLAYIN MAĞDURUYUM

Sanık Güler Özkaraman da önceki savunmasını tekrar ederek, "Savunmalarımı tekrar ederim, mağduriyetimi daha önce de dile getirdim. Cinsel istismara uğradım, gözlerim önünde bir cinayet işlendi.

Kemal'in söylediklerine uymak zorundaydım, çünkü hayatım tehlike altındaydı. Kendi ailemin yanında psikolojik olarak iyi hale geldiğimde de olaya ilişkin bildiklerimi anlattım. Ben bu olayın sanığı değil, mağduruyum" diye konuştu.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti kararını verdi. Mahkeme, Kemal Ayalp'in, 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da 8 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi.

Heyet, Güler Özkaraman'ın ise ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına, olayı haksız tahrik altında işlediği için cezanın 15 yıla düşürülmesine, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak 12 yıl 6 aya düşürülmesine karar verdi.

Ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da 5 yıl ceza verilen Özkaraman, toplam 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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