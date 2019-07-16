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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.07.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

Kan donduran cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! 'Şekerim yükselince...'

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Kan donduran cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! 'Şekerim yükselince...'

Boşandığı eşi Senem Gürsoy’un, akrabası olan Ali Gürsoy’la evlenmesini kabullenememişti. İkisini de öldürmek için gittiği evde bulamayınca Ali Gürsoy’un annesi Şengül Gürsoy’u tüfekle vurarak katletti. Cinayetin ardından çiftin evini ve arabasını ateşe verip, yangını kaçtığı ormandan izleyen Şeref Gürsoy, ifadesinde hastalığını bahane etti: Şekerim yükselince sinirlendim ve öldürdüm

Yeni Asır gazetesinnden Hacer Önoğlu Ülger'in haberine göre, Muğla Milaslı Şeref Gürsoy, karısından boşanalı birkaç ay olmuştu. Boşandıktan hemen sonra köyde çıkan dedikodulara kulak asmıyordu. Eski karısı Senem'in, kendi akrabası ile gönül ilişkisi olduğu iddia ediliyordu. Şeref Gürsoy, nereye gitse bu dedikoduları dinlemek zorunda kalıyordu ama hiçbirine de inanmıyordu.

Ona göre eski karısı böyle bir şey yapmazdı. Ancak tarih Mayıs 2019 tarihini gösterdiğinde işlerin hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. Senem Gürsoy, tıpkı o söylentilerdeki gibi eski kocasının akrabası olan Ali Gürsoy'la nikah masasına oturdu.

UZAK BİR YERE TAŞINDILAR

Çift, Yatağan'ın Turgut beldesinden Akkoyunluk köyünde yaşama kararı aldı. Böylece hem Şeref'ten hem de dedikodulardan uzak kalabileceklerdi. Ancak Şeref, korkunç planını çoktan hazırlamıştı. Sadece bunu ne zaman yapacağına karar vermesi gerekiyordu.

CEVAP HAKKI BİLE VERMEDİ

Senem ve Ali Gürsoy evlendikten tam bir ay sonra yani 2 Haziran Pazar günü bindiği minibüsle Akkoyunluk köyüne gitti. Burada, akrabası olan Ali'nin evini bulması zor olmadı.

Yanına, cinayette kullanacağı silahı olan tüfeği ve bıçağını da almıştı. Çaldığı kapıyı, sandığı gibi Senem ve Ali değil, Ali'nin annesi Şengül Gürsoy açtı. Karşısında, hiç istemediği bu evlilikten sorumlu tuttuğu Şengül Gürsoy'u gören Şeref Gürsoy, 53 yaşındaki kadınla tartışmaya başladı: "Onların evlenmesine nasıl izin verirsin?

Siz nasıl inanlarsınız?" Cevap vermesine izin bile vermediği kadına bıçağı sapladı. Evin girişinde yaşanan bu hengamede bir fırsatını bulan Şengül Gürsoy, kapıdan çıkıp komşularının evine doğru koşmaya başladı. Vücudundan kanlar sızıyordu. Can havliyle sığındığı komşu evi de onu kurtaramadı.

SOĞUKKANLILIKLA İZLEDİ

Şeref Gürsoy, o eve de kapısını kırarak girdi ve kadını bulduğu yerde bıçaklamaya devam etti. Sonra da tüfekle ateş etti. Komşu evinden ayrılan Şeref Gürsoy, eski karısıyla kocasının yaşadığı eve geri döndü.

"Belki evin içinde saklanıyorlardır" düşüncesiyle evi didik didik etti. Ancak evde kimse yoktu. Az önce bir insanı defalarca bıçaklamasına rağmen hırsını alamayan adam, evi ateşe verip bahçeye çıktı. Çiftin bahçede bulunan arabasını da ateşe veren soğukkanlı katil, evin hemen karşısındaki ormanlık alan gidip her şeyin kül oluşunu izledi.

O sırada çağrılan ambulans gelmiş ve Şengül Gürsoy, hastaneye kaldırılmıştı ancak kan kaybından çoktan hayatını kaybetmişti.

13 GÜN BOYUNCA SAKLANDI

Şeref Gürsoy için ise o saatten sonra kaçış başlamıştı. Jandarma ekipleri tam 13 gün boyunca katil zanlısını bulamadı. 13 gün sonra gelen ihbarla Şeref Gürsoy'un Yatağan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde bir akrabasına ait ahırda saklandığı öğrenildi.

Buraya düzenlenen operasyonla yakalanan katil ilk ifadesinde, "Eski karımın akrabamla evlenmesine çok sinirlendim bu olay ağrıma gitti. Onları öldürmek için köye geldim.

İkisini de bulamayınca evlilikte büyük payı olan Şengül Görsoy'u öldürdüm" dedi. Ancak çıkarıldığı mahkemede çark etti. Buradaki ifadesinde ise, "Şeker hastasıyım. Sinirliydim. Şekerim yükselince de sinirlerime hakim olamayıp öldürdüm" diyen Şeref Gürsoy, cezaevini boyladı.

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