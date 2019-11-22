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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)
22.11.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Kan donduran cinayeti soğukkanlılıkla böyle anlattı

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Kan donduran cinayeti soğukkanlılıkla böyle anlattı

ESKİŞEHİR’de para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği İrem Ayrancı’yı (30), bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu İzzetullah Entuzam'ın (23), yargılanmasına başlandı. Entuzam, genç kadını, "Sen köpeksin" dediği için öldürdüğünü itiraf ederek, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında oturan İrem Ayrancı'dan geçen 14 Ağustos günü haber alamayan yakınları, polis ekiplerinden yardım istedi. Adrese giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapısını açıp girdikleri evde genç kadını, bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, genç kadının evde bulunamayan cep telefonunun izini sürüp, katil zanlısı olarak Afganistan uyruklu İzzetullah Entuzam’ı yakaladı. Emirler Mahallesi'nde saklandığı kulübede yakalanarak gözaltına alınan Entuzam tutuklandı. Hakkında da ‘kasten öldürme’ suçundan Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Bugün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık İzzetullah Entuzam ile taraf avukatları katıldı. Tercüman aracılığıyla ifadesi alınan Entuzam, İrem Ayrancı ile para karşılığında cinsel ilişkiye girdiğini, daha fazla para istediği için aralarında tartışma çıktığını söyledi.

Entuzam, "Ben çobanlık yaparak geçimimi sağlıyorum. Bir süre önce Eskişehir’e gelerek, Emirler Mahallesi'nde çobanlık yapmaya başladım. Hayvanları otlatmaya gittiğimde cep telefonumu yanıma almam. Akşam kaldığım kulübeye döndüğümde tanımadığım bir numara beni aramış. Numarayı aradım, bir bayan çıktı.

Bir süre sohbet ettik, para karşılığı beraber olabileceğini söyledi. Adresini istedim.

Olay günü evine gittim. 600 lira karşılığında birlikte olduk. Daha sonra birlikte dışarı çıktık. Karnını doyurdu, marketten alışveriş yaparak evine geri döndük.

Tekrar birlikte olmak için para istedi. 'Yok' dedim, bağırmaya başladı. Küfürler ediyordu.

Bana 'Sen köpeksin, seni polise tecavüz etti diye şikayet edeceğim' dedi. Öfkeye kapıldım. Masanın üzerindeki bıçağı alarak vücudunun çeşitli yerlerine sapladım. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi.

Duruşma, tanık ifadelerinin alınması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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