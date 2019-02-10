Kan donduran cinayeti itiraf etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKan donduran cinayeti itiraf etti
GeriGündem Kan donduran cinayeti itiraf etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
10.02.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Kan donduran cinayeti itiraf etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

BURDUR'da, boş arazide parçalanmış cesedi bulunan, 2 çocuk annesi, Afganistan uyruklu Masoudeh Hashemi'nin (26) cinayet şüphesiyle gözaltına alınan eşi Sayed Aghel Razavi (42), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Cinayeti itiraf eden Razavi, eşinin yaş farkı nedeniyle sürekli kendisine "Yaşlısın, bana bakamıyorsun" dediğini öne sürdü.

Burdur merkez Bağlar Mahallesi Taşar Kuyu Sokak'taki boş arazide, önceki gün saat 18.00 sıralarında, toprağa gömülü ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan inceleme sonucu parçalanarak, torbalara konulmuş kadın cesedi bulundu. Cansız beden, ekiplerin çalışması sonrası Burdur Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

Üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedenin, 9 Ocak'tan bu yana kayıp olarak aranan Afgan Masoudeh Hashemi'ye ait olduğu tespit edildi.

EŞİ İLE KAYINBİRADERİ GÖZALTINA ALINDI

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 1.5 yıldır mülteci olarak Burdur'da olduğu belirtilen, 2 çocuk annesi Masoudeh Hashemi'nin eşi Sayed Aghel Razavi ile onun kardeşi Seyyed Rahman Razavi (25) gözaltına alındı.

Savcıya ifade veren Seyyed Rahman Razavi, serbest bırakılırken, eşini tek başına öldürdüğünü itiraf eden Sayed Aghel Razavi ise 'kasten öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sayed Aghel Razavi'nin, ifadesinde; eşiyle sürekli tartıştığını, yaş farkı yüzünden Masoudeh Hashemi'nin kendisine sürekli "Yaşlısın, bana bakamıyorsun" dediğini öne sürdüğü belirtildi. Sayed Aghel Razavi, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Öte yandan çiftin biri 5, diğeri 8 yaşında olan 2 kızı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce korumaya alındı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Her yerde aranıyordu... Son işinin ardından yakalandı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Asansör firmasında tarihi eser operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu 