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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
08.02.2019 - 20:44, Son Güncelleme:

Kan donduran cinayeti böyle işlemişler! 4 ay sonra toprağa verildi

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Kan donduran cinayeti böyle işlemişler! 4 ay sonra toprağa verildi

Aydın'ın Çine ilçesinde, otomobilin ön koltuğuna bağlanıp, yakılarak öldürülen Muharrem Özcan'ın (22) İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki yapılan DNA testi sonuçlarının gelmesinin ardından ailesine teslim edilen cenazesi, 4 ay sonra toprağa verildi.

Olay, geçen 13 Ekim Cumartesi saat 21.00 sıralarında Çine'nin kırsal Karakollar Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Jandarmayı arayan çevredekiler, arazide yanmış bir otomobil olduğunu bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, 09 LS 388 plakalı otomobilin içerisinde yanmış erkek cesedi bulundu. Ekipler, plaka sorgulamasında otomobilin kırsal Kırkışık Mahallesi'nden çiftçi Muharrem Özcan'a ait olduğunu tespit edip, ailesi ile irtibata geçti. Bekar olan Özcan'ın bir haftadır evine gitmediği öğrenildi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, Özcan'a ait olduğu sanılan ceset otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Cesedin Özcan'a ait olup olmadığının tespiti için ailesinden alınan kan ve doku örnekleri ile yapılan DNA testinin sonucu beklenirken, şüphelilerin yakalanması için jandarma ve polis ortak çalışma başlattı. Özcan'ın telefonda en son konuştuğu 3 arkadaşının Evciler, Cumhuriyet ve Hamitabat mahallelerindeki evlerine geçen 16 Ekim'de operasyon düzenlendi. Ancak 3 şüpheli evlerinde bulunamadı. Evlerde yapılan aramada, şüphelilere ait kıyafet ve bazı özel eşyalara incelenmek üzere el konulup, kriminal laboratuvara gönderildi. Daha sonra başka adreslere de operasyonlar yapan jandarma ve polis ekipleri, şüpheliler Ö.O., A.D. ve U.D.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonu görüşmeleri de detaylı şekilde incelendi.

İFADELERİ KAN DONDURDU

Gözaltına alınan Ö.O., A.D. ve U.D'yi iki gün boyunca sorgulayan jandarma, cinayetin detaylarına ulaştı. Şüphelilerden O.Ö.'nün jandarmadaki ifadesinde, "Muharrem Özcan ile aramızda husumet vardı. Konuşmak için kendisini çağırdık. Aramızda tartışma çıkınca, su borusuyla dövdük. Bayılmasının ardından otomobilin ön koltuğuna bağladık, ardından da aracın arka koltuklarını ateşe verdik" dedi. O.Ö.'nün ayrıca LPG'li otomobili ateşe verdikten sonra gaz hortumunu kestiklerini de ifadesinde anlattığı belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kan donduran cinayeti böyle işlemişler 4 ay sonra toprağa verildi

DNA TESTİ SONUÇLARI GELDİ, TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi sonuçlarının otomobilde yanarak ölen kişinin Muharrem Özcan olduğunu doğrulaması üzerine cenaze, bugün ailesine teslim edildi. Özcan'ın cenazesi bugün öğlende, ailesinin yaşadığı Çine'nin kırsal Kırkışık Mahallesi'ne getirildi. Kırkışık Camisi'nde cuma namazını ardından kılınan namaz sonrası Özcan'ın cenazesi, mahalle mezarlığına götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

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