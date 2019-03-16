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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
16.03.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Kan donduran cinayet... Amcasını çamurla boğarak öldürmüş

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Kan donduran cinayet... Amcasını çamurla boğarak öldürmüş

KONYA'nın Ilgın ilçesinde 8,5 ay önce yatağında ölü bulunan lokantacı Yılmaz Kaya'nın (37), aile içi cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kaya'nın, ağabeyi A.K. (57) ile birlikte çalıştırdığı lokantadaki ortaklığından 500 bin lira alıp, ayrılarak sevgilisiyle birlikte yaşamak istemesi üzerine yeğeni Tahsin Kaya (27) tarafından ağzına çamur doldurulup, boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

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  • Ortaklıktan çıkmak isteyen amcasını çamurla boğarak öldürmüş
  • Ortaklıktan çıkmak isteyen amcasını çamurla boğarak öldürmüş
  • Ortaklıktan çıkmak isteyen amcasını çamurla boğarak öldürmüş
  • Ortaklıktan çıkmak isteyen amcasını çamurla boğarak öldürmüş
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, geçen yıl 1 Temmuz'da ilçeye bağlı Camiatik Mahallesi Kemal Türeli Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz Kaya, gece mesaisinden çıktıktan sonra iş yerinin üst katında bulunan evine uyamaya çıktı. Saat 15.00 sıralarında eve gelen birlikte yaşadığı Gürcistan uyruklu Natalia Chalauri, Kaya'yı yatağında hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öldüğü anlaşılan Kaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Yapılan otopside ağız ve burun bölgesinde toprak  ve çamur bulunan Kaya'nın kesin ölüm nedeninin tespiti için cesetten alınan doku örnekleri Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan detaylı inceleme sonucu Yılmaz Kaya'nın toprak ve çamurla boğularak öldürüldüğü saptandı. 

POLİS ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

Yaklaşık 2 ay önce gelen rapor üzerine harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ilçeye giderek olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, Yılmaz Kaya'nın yakın çevresiyle görüşüp, olay yerinde de inceleme yaptı. Cinayeti, Kaya'nın tanıdığı, lokantaya ve eve rahatlıkla girebilen kişi ya da kişiler tarafından işlendiğini kanaatine varan polis, lokantanın olay gününe ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde Yılmaz Kaya'nın ortağı olan ağabeyi A.K.’nin oğlu Tahsin Kaya'nın iş yeri bulunan kız kardeşi Ü.C.K.'ye (22) başıyla işaret yapıp, dışarı çıktığını belirledi. Kaya'nın üst katta oturan amcasının evinin kapısına yöneldiği ve burada kameranın açısından çıktığı, 26 dakika sonra aynı istikametten geri geldiği ve içeri girdiğinde kız kardeşine yine başıyla işaret yaptığı saptandı. Yine görüntülerde, Tahsin Kaya dışarı çıktığında, Ü.C.K.'nin o sırada lokantada bulunan amcasının birlikte yaşadığı Natalia Chalauri'yi adeta adım adım takip edip, sohbet ettiğini fark etti. Polis, bu olayın yaklaşık 2,5 saat boyunca sürmesi nedeniyle Ü.CK.’nin, Chalauri'yi üst kattaki eve çıkmaması için oyaladığı ihtimali üzerinde durdu.

AMCASINI ÇAMURLA BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Kaya'nın ağabeyi A.K., yengesi K.K. (50), yeğenleri Tahsin Kaya, Ü.C.K. ile 6 aylık hamile olan L.M.'yi (26) 12 Mart'ta gözaltına alarak sorgulamak üzere Konya'ya getirdi.

Tahsin Kaya, emniyetteki sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Kaya, ifadesinde, olay yerine annesiyle birlikte gittiğini, annesinin arabada beklediğini, kız kardeşi Ü.C.K’nin ise amcasının birlikte yaşadığı kadını yukarıya çıkmaması için lokantada oyaladığını söyledi. Tahsin Kaya, "Amcamın piyasaya yaklaşık 1 milyon lira borcu vardı. Bize ortaklıktan ayrılmak istediğini söyledi. 'Bana 500 bin lira verin, borcu da siz üstlenin' dedi. Biz buna karşı çıktık. Ayrıca daha önce bir kez evlendi ve 2 çocuğu oldu. Onun çocuklarına biz bakıyorduk. Natalia ile de evlenmek istediğini söyledi. Bu konular nedeniyle amcama kin güttüm. Bir de arkamdan küfür ettiğini duydum. Evin anahtarını daha önceden temin etmiştim. Elime eldiven giydim. Eve girmeden önce merdiven boşluğunda bulunan saksıdan toprak aldım. Odaya girdiğimde amcam yüzüstü uyuyordu. Amcamın sırtına oturup boğmaya çalıştım. Aramızda boğuşma oldu. Amcam bu sırada yere düşüp başını vurdu. Amcam biraz sersemlemişti. Bu sefer yastıkla boğmaya çalıştım. En sonunda da aldığım toprağı ıslatıp çamur hale getirerek ağzına ve burnuna doldurdum. Boğulduğunu anlayınca aşağıya indim" dediği ifade edildi.

FANİLASIYLA ÇAMURU TEMİZLEMEYE ÇALIŞMIŞ

Olaydan sonra amcasının mezarını sık sık ziyaret ettiğini de belirten Tahsin Kaya, ''Amcam öldükten sonra atletini çıkartıp, ağzındaki çamurları silmeye çalıştım. Daha sonra çamurlu atleti pantolonumun içerisine sokup çöpe attım. Birçok gece bu olay nedeniyle uyuyamadım. Amcamın mezarını sık sık ziyarete gittim. Olay zamanı eşim 1 aylık hamileymiş. Eşimin ikinci çocuğumuza hamile olduğunu bilseydim, böyle bir şeyi asla yapmazdım" ifadelerini kullandığı belirtildi. Tahsin Kaya'nın öldürdüğü amcasının ağız çevresindeki çamuru sildiği, ancak ağzını açamayınca içerideki çamuru temizleyemediği belirtildi. Kaya'nın 20 gün önce de ikinci kez baba olduğu kaydedildi.

'TOPRAK YİYOR' YALANI

Yaşanan olayın ardından Kaya ailesinin çevresine, ağzından çamur çıkan Yılmaz Kaya'nın akciğer rahatsızlığı olduğu, birlikte yaşadığı Natalia'nın kendisine getirdiği toprağı yediğini bu nedenle de ağzında çamur bulunduğu yalanını söylediği belirlendi. Natalia Chalauri'nin ise Kaya ailesinin gözaltına alınmasının ardından psikolojik bunalıma girdiği, bu konuda psikiyatrik destek aldığı bildirildi.

Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra Ilgın adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Tahsin Kaya çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Son 24 saatte ne oldu? (16.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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