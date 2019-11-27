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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burhan CEYHAN/ AYDIN (DHA)
27.11.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Kan değerleri uymadı, Ebru'ya ilik nakli ertelendi

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Kan değerleri uymadı, Ebru'ya ilik nakli ertelendi

Aydın'da 2 yıldır beklediği ilik nakli için güzel haberin Güney Kıbrıs'tan geldiği Ebru Çelen'e (18) dün yapılması gereken operasyon, kan değerlerinin uyuşmaması nedeniyle ertelendi.

Bozdoğan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ebru Çelen, 2 yıl önce ağzından kan gelmesi üzerine ailesi tarafından Bozdoğan Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Ebru Çelen, buradaki ilk müdahalenin ardından önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ebru Çelen'e, kan kanseri teşhisi konduktan sonra tedavisine başlandı. 18 ay boyunca kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören Ebru Çelen, ailesinin verdiği moralle kanseri yendi.

Ebru Çelen, 6 ay önce babasının da aynı hastalığa yakalandığını öğrenince yıkıldı. Sağlığa kavuşmasından 6 gün sonra babası Yılmaz Çelen'e teşhis konulmasıyla büyük üzüntü yaşayan Ebru Çelen'in hastalığı, iyileştikten 2 ay sonra tekrarladı. Baba Yılmaz Çelen'e 50 gün önce uygun donör bulundu ve ilik nakli yapıldı.

Ebru Çelen için ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu ve Haluk Levent tarafından 2 ay önce kampanya başlatıldı. Çelen'e yardımcı olabilmek için çok sayıda vatandaş kan verdi. Yapılan seferberlik sonuç verdi. Güzel haber, Güney Kıbrıs'tan geldi. Uygun donörün bulunması ve dün yapılması gereken ilik nakli, Ebru Çelen'in kan değerlerinin şu an için uygun olmaması nedeniyle ertelendi. Ebru Çelen, ilik nakli yapılacağı günü heyecanla beklediğini söyledi.

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