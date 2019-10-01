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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
01.10.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Kan davasından yargılanan sanık: Öğrenciyim, tahliyemi istiyorum

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Kan davasından yargılanan sanık: Öğrenciyim, tahliyemi istiyorum

Kars'ta Fırat Bahçıvan'ın (32) 'kan davası' nedeniyle sokak ortasında çapraz ateşe alınarak, öldürülmesiyle ilgili Bursa'da yargılanan sanıklar için mahkemece verilen tutuklama kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. Sanıklar, Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Tutuklu Burhan Yurttepe, "İstanbul'da üniversitede öğrenciyim. Öğrenimime devam etmek istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Yurttepe'nin tahliye talebini reddetti

Olay, 20 Haziran 2015'te, Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Doğukan Yurttepe (18) ile ağabeyi Sedat Yurttepe (22), Kars'ın Dermen köyünde amcalarının ölümünden sorumlu tuttukları, inşaat işçisi Fırat Bahçıvan'ın Bursa'da olduğunu belirledi. Kars'tan yola çıkan 2 kardeş, Bursa'ya geldiğinde Bahçıvan'ı, evinin bulunduğu sokakta çapraz ateşe tutarak, öldürdü. Olay yerinden kaçan Doğukan ve Sedat Yurttepe, Bursa Terminali'nde polis ekiplerince yakalandı. Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgulanan kardeşler, Karst'tan 4 kişi olarak geldiklerini, 2 akrabalarının, Fırat Bahçıvan'ın yakınlarını öldürmeye gittiğini itiraf etti. Diğer adrese giden polis ekipleri, 2 kardeşin akrabaları olan Burhan (25) ve Kemal Yurttepe'yi (20) de silahlarla birlikte cinayet işleyemeden gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; sanıklardan Sedat Yurttepe'ye 'kan gütmek saikiyle adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası, Doğukan Yurttepe'ye olay tarihinde yaşı küçük olduğu için 12 yıl 1 ay hapis cezası, Burhan Yurttepe ve Kemal Yurttepe'ye ise 'suça iştirak ve azmettirme' suçlarından 10'ar yıl hapis cezası verildi.

VALİ, KAN DAVALI AİLELERİ BARIŞTIRMIŞTI

'Kan davası' nedeniyle aralarında husumet olan taraflar, dönemin Bursa Valisi Münir Karaloğlu ile Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Tak'ın Bursa ve Kars arasında yaptığı görüşmelerden sonra barıştırıldı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapılan barışma töreninde, aileler arasındaki barış protokolü okundu. Ardından iki ailenin bireyleri, Kur'an-ı Kerim'e el basarak, barış protokolünde yer alan maddelere sadık kalacaklarına dair yemin etti. Protokolün imzalanmasının ardından iki ailenin yakınları, birbirine karanfil vererek, sarıldı.

YARGITAY BOZMA KARARI VERDİ,

Sanıkların avukatlarının tutukluluk kararına itirazı sonucu eksik evrak da olduğu gerekçesiyle Yargıtay tarafından mahkeme kararı bozuldu. Yargıtay, Kars'ta işlenen cinayetin yeniden incelenmesine karar verdi. Sanıklar, Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Tutuklu Burhan Yurttepe, duruşmada, "İstanbul'da üniversitede öğrenciyim. Öğrenimime devam etmek istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık Burhan Yurttepe'nin talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Bursa'da 'kan davası' cinayeti
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