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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.12.2018 - 23:32, Son Güncelleme:

Kan bulaşan eşofmanını yaktı ama polisten kaçamadı

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Kan bulaşan eşofmanını yaktı ama polisten kaçamadı

Gaziantep'te iş çıkışında takip ettikleri Suriye uyruklu genci bıçaklayarak gasp eden 3 kişilik çetenin üyelerinden H.M.D., kan bulaşan marka eşofmanlarını olaydan sonra yakarak imha etmesine rağmen polisten kurtulamadı. Cinayet büro ekipleri 45 güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini inceleyerek ulaştığı şahısları düzenlediği operasyon ile kıskıvrak yakaladı.

İddiaya göre Gaziantep'in Ünaldı Mahallesi'nde bulanan bir tekstil imalathanesinde çalışan Suriye Uyruklu Muhammed M., haftalığını alıp evine dönerken, farkına varmadan kendisini takip eden 17 yaşındaki H.M.D. ve 2 arkadaşının saldırısına uğradı. 300 TL parası ve cep telefonu gasp edilen Muhammed M., bıçak darbeleri ile ağır bir şekilde yaralanarak, Ersin Arslan Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. H.M.D. ve arkadaşları olayın ardından kaçarak, izlerini kaybettirdi.

24 SAATTE 45 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri ise olay yerinde başlattığı incelemenin ardından saldırgan ya da saldırganların belirlenmesi için çalışma yürüttü. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen cinayet büro ekipleri, 24 saat içerisinde ev, iş yerleri güvenlik kameraları ve MOBESE kameralarından oluşan toplam 45 görüntüyü tek tek inceledi. Şahısların eşkallerinin yanı sıra giydikleri kıyafetleri ve kaçtıkları yönü belirleyen ekipler, kısa sürede şahısların kimlik ve adreslerini de tespit ederek harekete geçti.

KANLI EŞOFMANI YAKTIĞINI İTİRAF ETTİ

Yapılan operasyon ile H.M.D. ve 2 arkadaşı kıskıvrak yakaladı. Suç aletlerine de ulaşan ekipler, yapılan tüm aramalarda ise H.M.D.'nin olay günü giydiği ve kanlı olduğu belirlenen eşofmanı bulamadı. Sorgusunda şahsın eşofmanın pahalı bir marka olmasına rağmen kan bulaşması ve tanınmaması gibi nedenlerden dolayı sobada yakarak imha ettiğini söylediği öğrenildi. Şahıslar sorgularının ardından önce hastaneye sonra da adli makamlara sevk edildi.

Daha önceden de gasp ve yaralama olaylarından sabıkası olan H.M.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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