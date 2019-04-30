Kan aldırmak ve kan vermek orucu bozar mı?
Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, orucu bozan durumları araştırıyor. Bunlardan bir tanesi de kimi zaman zorunlu olan kan aldırma veya verme durumu. Peki, kan aldırmak ve kan vermek orucu bozar mı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu soruya yanıtı
Her Ramazan öncesi olduğu gibi bu yıl da orucu bozan durumlar günler öncesinden gündeme geldi, merak edilen konulardan biri de kan aldırmak veya kan vermek oldu. Unutkanlıkla yapılan bazı eylemler, oruç ibadetinin bozulmasına sebebiyet verebiliyor. Peki, kan aldırmak ve kan vermek orucu bozar mı?
Bu konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması şöyle; Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz. Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle