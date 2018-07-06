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    Kamyonuna aldığı Ganalı öğrenciye 'taciz' iddiası

    DHA
    06.07.2018 - 16:08 | Son Güncelleme:

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kendisine yol soran Gana uyruklu üniversite öğrencisi J.A.'ya (28) cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen kamyon sürücüsü S.Y. yakalanıp, gözaltına alındı. S.Y., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

    Ülkesinden İstanbul'daki üniversiteye öğrenci değişim programıyla gelen Ganalı J.A., 4 Temmuz Çarşamba günü, arkadaşının Dilovası'ndaki evinde kaldıktan sonra İzmit'e geçmek istedi. J.A., iddiaya göre, Dilovası'ndan yanlış otobüse binerek, İzmit yerine Gebze'ye gitti. Gebze'de yanlış otobüse bindiğini anlayan J.A., araçtan inerek, otobüs durağına geldi. J.A., burada karşılaştığı kamyon sürücüsü S.Y.'ye, İzmit'e nasıl gidebileceğini sordu. Türkçe bilmediği için cep telefonundan çeviri programı kullanan J.A.'ya, kendisinin de İzmit'e gideceğini söyleyen S.Y., genç kızı da kamyonuna alarak, hareket etti. Yaklaşık 20 dakikalık yolculuğun ardından kamyonu durduran S.Y., burada J.A.'ya cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. S.Y.'yi güçlükle engelleyip, kamyondan inerek, kaçan J.A., polise başvurdu. Ganalı J.A.'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 24 saat geçmeden kamyon sürücüsü S.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y., adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: ganalı öğrenci , kamyon şöforü , tecavüz , taciz
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