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Bahattin ALBAYRAK/ÇİNE (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2020 - 10:40,Son Güncelleme:/

Kamyonla kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

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Kamyonla kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

AYDIN'ın Çine ilçesinde, kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Kahraman Mahallesi ile Sarıoğlu Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir kamyon ile Gürkan Ölmez yönetimindeki 59 ZD 409 plakalı kamyonet çarpıştı. Kamyonun şoförü aracıyla kaza yerinden kaçtı. Yaralanan Gürkan Ölmez ile beraberindeki Metinbey Bayram ise ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Ölmez ve Bayram'ın salyangoz toplayıcısı olduğu, Bursa'dan İzmir'e gittikleri öğrenildi.

Kaçan kamyon şoförünün yakalanması için araştırma başlatıldı.

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