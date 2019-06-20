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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI- Mehmet KILIÇASLAN/DHA 
20.06.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Kamyonetini yıkım ekiplerinin üzerine sürdü

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Kamyonetini yıkım ekiplerinin üzerine sürdü

ANTALYA'da başkasına ait bir arazide odun ticareti yaptığı ve konakladığı iddia edilen A.T., yıkım için gelen ekiplerin üzerine kamyonetini sürdü. 1 kişinin yaralanmasına neden olan A.T. ile görevlilere direnen eşi ile 2 çocuğu gözaltına alındı. Yıkım gözaltı işleminin ardından yapıldı.

Olaylı yıkım, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar kenarında başkasına ait arazide odun ticareti yaptığı ve konakladığı öne sürülen A.T., işyerinin yıkımı için gelen ekiplere ailesiyle direndi. A.T., kamyonetini ekiplerin ve arazi sahiplerinin üzerine sürdü. Arazi sahiplerinin çalışanı olduğu belirtilen Fethi Kaya, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen polis ekiplerine de karşı koyan A.T., eşi ve iki çocuğunu, ekipler havaya ateş ederek sakinleştirmeye çalıştı. A.T. ile polis memurunu yere düşürüp elindeki tabancayı almaya çalışan eşi N.T. ve çocukları A.V.T, ile N.T'yi gözaltına aldı. Gözaltı işleminin ardından yıkım gerçekleştirildi.

'ARAZİYİ BOŞALTMAK İÇİN PARA İSTEDİLER'

Arsa sahiplerinden avukat Ömer Avşaroğlu, arazinin 9 dönüm büyüklüğünde, ticari değeri yüksek bir arazi olduğunu söyledi. Arazinin tapusu kendilerinde bulunmasına rağmen ailenin yıllardır buradan çıkmadığını söyleyen Avşaroğlu, "Bizden arsayı boşaltmak için para istediler. Biz de tapulu arazimizdeki kişilere para vermek istemedik. Çıkmaları için hukuki mücadele başlattık. Ona rağmen çıkmamak için ekiplere zorluk çıkardılar" dedi.

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