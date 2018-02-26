Kamyonetin ezdiği üniversiteli Ece hayata tutundu... İbrahim Tatlıses'in tedavisindeki yöntem uygulandı

ADANA’da 31 Temmuz 2017’de kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan üniversite öğrencisi Ece Çelik'i, hayatta kalabilmesi için doktorlar 18 gün boyunca uyuttu. Çelik'te beyin kanaması tespit edildiği için acil ameliyata alınarak kafatası kemiğinin bir parçası çıkarılıp, beyne baskı yapmaması için karın boşluğuna konuldu.



Çelik, 18 gün boyunca bir dizi ameliyat daha geçirdi. Durumu çok ağır olan Çelik, 18’inci günden sonra uyandırıldı. Tedavisi bir süre daha devam eden Çelik, 35 günün sonunda hastaneden taburcu edildi. Ancak Çelik taburcu olduğunda ne konuşabiliyor ne de yürüyebiliyordu. Çelik'e fizik tedavi ve ilaç tedavisi uygulandı. Beynine aldığı darbeden dolayı konuşması ve yürümesi çok zor olan Çelik, hem doktorların uyguladığı tedavi hem de kendi azmi sayesinde olaydan 7 ay sonra ayağa kalkarak yürümeye ve konuşmaya başladı. Çelik ve ailesi, yeniden yürüyüp konuşabildiği için çok mutlu.

TATLISES’İN TEDAVİSİNDEKİ YÖNTEM UYGULANDI

Ece Çelik'e Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yapılan, kafatasında hasar oluştuğu için kafatası kemiğinin bir kısmı alınarak karnına konulması şeklindeki beyin ameliyatı, şarkıcı İbrahim Tatlıses'e yapılan ameliyatın aynısı. Beyin kanaması geçirdiği için uygulanan bu operasyona Çelik iyileştiği için son verildi. Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mazhar Özsoy, Çelik'in karnına koyduğu kafatası kemiğini çıkarıp yerine yerleştirdi.

‘KOMA HALİNDE GELDİ, BİLİNCİ KAPALIYDI’

Yrd. Doç. Dr. Özsoy, Çelik'in hastaneye koma halinde geldiğini ve bilincinin de kapalı olduğunu anımsatarak, “Beyin kanaması vardı, onu boşalttık, daha sonra beyindeki şişme nedeniyle kafatası kemiğini çıkarıp ve karın zarı üzerine koyduk. Bu bir ekip işi, sadece biz doktorlarla olacak bir şey değil. Bu ekibin başında Ece'nin kendisi var. Ece kendi azmi ve isteğiyle tekrar hayata döndü. Yeniden konuşmaya ve yürümeye başladı, iyileşmesinin sonunda o kemiği de yeniden yerine koyduk. Durumu iyi. Geziyor, konuşuyor ve dolaşıyor. Hayatına çok rahat devam edebiliyor” dedi.

Ece Çelik'e çarptığı ileri sürülen İbrahim D. önce serbest kalmış, sonra ev hapsi verilmiş, daha sonra ise tutuklanmıştı.