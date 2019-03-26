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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.03.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Kamyonetin altında inanılmaz kurtuluş

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Kamyonetin altında inanılmaz kurtuluş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletiyle kamyonetin altına giren genç ölümden kılpayı kurtuldu. Kamyonetin, sürüklenerek altına giren motosikletin üzerinden geçtiği anlar ve kazanın ardından şoka giren kamyonet sürücüsünün çaresizce sağa sola koşturması güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza, Sanayi Mahallesi 2044 ve 2041 sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. 2041 Sokak'ta seyir halindeki Türkmenistan uyruklu Babamurad Sarybayev’in kullandığı plakasız motosiklet, 2044 Sokak'ta çevreyolu istikametine gitmekte olan Mehmet E.’nin kullandığı 07 ECU 57 plakalı kamyonete çarpmamak için fren yapınca motosiklet sürüklenerek kamyonetin altına girdi.

Kamyonet motosikletin üzerinden geçerken, motosiklet sürücü tekerin havaya kalktığı anda ezilmekten kurtuldu. Sürüklenme sebebiyle yaralanan ve durumu iyi olan motosikletli ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kasanın ardından motosiklet sürücüsünü yerde hareketsiz halde gören kamyonet sürücüsü ise şahsın üzerinden geçtiğini düşününce ne yapacağını şaşırdı. Eli başında sağa sola koşturup yardım isteyen kamyonet sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Kaza iki ayrı iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün aşırı hızlı olduğu, duramayınca motoru yatırarak durdurmayı denediği ve kamyonetin altına girdiği görülürken, kazanın ardından araçtan inen kamyonet sürücüsünün çaresizliği ve şaşkın bir şekilde koşması dikkatlerden kaçmadı.

Kamyonetin altında inanılmaz kurtuluş

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