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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent DİKTEPE/KARABÜK (DHA)
25.11.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Kamyoneti bırakıp kaçtı! Arayan polise 'şehir dışındayım' deyip telefonu kapattı

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Kamyoneti bırakıp kaçtı! Arayan polise 'şehir dışındayım' deyip telefonu kapattı

Karabük'te kontrolden çıkan kamyonet, yaklaşık 10 metreden çay yatağına devrilirken sürücü kaza yerinden kaçtı. Polis, yaptığı araştırma sonucu aracı kullandığını ve alkollü olduğu için kaçtığını değerlendirdiği A.T.'yi (45) cep telefonundan aradı. A.T., kazadan habersiz ve şehir dışında olduğunu söyleyip telefonu kapattı.

Kaza, dün gece meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 78 AC 699 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak 10 metreden Soğanlı Çayı yatağına devrildi. Kamyonet ağaçlara çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kontak anahtarı üzerinde olan araç ve çevresinde yaptığı aramalarda sürücüyü bulamadı. Hastanelere de yaralının gelmediği belirlendi. Bir süre sonra polis, aracın sürücüsü olduğunu, alkollü olduğu için de kaçtığını değerlendirdiği A.T.'yi cep telefonundan aradı. A.T., kazadan haberi olmadığını ve şehir dışında olduğunu söyleyip telefonu kapattı.

ARKADAŞI KAZA YERİNE GELDİ

Kaza yerine gelerek arkadaşı olduğunu belirten Erdal T., polis ekiplerine A.T.'nin kendisini aradığını, durumunun iyi olduğunu ve Bolu'nun Gerede ilçesinde olduğunu söylediğini anlattı. Ekipler, bunun üzerine Erdal T.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Hasar gören araç, trafikten men edilerek vinçle bulunduğu yerden kaldırılıp çekiciye konularak otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyoneti bırakıp kaçtı Arayan polise şehir dışındayım deyip telefonu kapattı

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