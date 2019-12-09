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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA (DHA)
09.12.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Şanlıurfa'da seyir halindeki kamyonetin kasasına yüklenmiş eşyaların üstüne uzanarak yolculuk yapan kişi, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Kentin en işlek caddesi olan Necmettin Cevheri Bulvarı'nda kameralara yansıyan görüntü görenleri şaşırttı. Hamal olduğu belirlenen kişi, ev eşyası yüklü kamyonetin ön tarafında yer olmadığı için yüklenen eşyaların üzerine uzanıp, bir ayağını ise yola sarkıtarak yolculuk yaptı. Oldukça rahat görünen kişi, tehlikeli yolculuğu sırasında telefonla da konuştu.

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