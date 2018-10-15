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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.10.2018 - 08:14, Son Güncelleme:

Kamyonet kasasında 20 kişiyi gören polis kıskıvrak yakaladı

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Kamyonet kasasında 20 kişiyi gören polis kıskıvrak yakaladı

Bursa’da yasa dışı yollarla yurda giren 20 Afganistan uyruklu şahıs şehir merkezinde tuvalet molası verdikleri anda polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Kaçak göçmenleri tehlikeli yolculuğu an be an kaydedildi. Bir kamyonetin kasasında üst üste oturan 20 göçmen sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

Olay Bursa’nın Osmangazi İlçesi Acemler Metro İstasyonunun önünde meydana geldi. Yaklaşık 3 yıl önce yasa dışı yollar ile yurda giren 20 Afganistan uyruklu şahıs iş dönüşü tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak için durdu. Kamyonet kasasında 20 kişinin oturduğunu gören Osmangazi Suç Önleme Büro Amirliği Ekipleri şüphelenerek şahısları sorguladı.

Yabancı olduklarını söyleyen kaçak göçmenler ifadeleri alınmak ve kimlik tespit edilmek üzere kamyonetin üzerinde emniyete götürüldü. 20 kişinin üst üste oturduğu kamyonetin tehlikeli yolculuğu ise İHA muhabirleri tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemlerinde, Suriye uyruklu kamyonet sürücüsü O.A.’nın(30) ehliyetinin sahte olduğu tespit edildi.

Göçmenleri taşıyan kamyonet ise çekici tarafından trafik otoparkına çekilirken, göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Yabancı Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

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