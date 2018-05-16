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    Akıl almaz olay... Herkes kurtuldu kamyondan atlayan muhtar öldü

    Sinan UÇAR (DHA)
    16.05.2018 - 11:50 | Son Güncelleme:

    Gümüşhane'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, virajı alamayıp, bariyerleri aşarak, şarampole yuvarlandı. Kaza sırasında araçtan atlayan Cebeli köyünün muhtarı İsmail Hakkı Çağlayan (46), kamyonun tekerleri arasında sıkışarak, yaşamını yitirdi.

    Kaza, dün akşam saatlerinde, merkeze bağlı İkisu mevkisinde meydana geldi. Kadir Güner yönetimindeki 61 K 0904 plakalı tomruk yüklü kamyon, kontrolden çıkıp, virajı alamayarak, 30 metreden şarampole yuvarlandı.

    Kaza sırasında, kamyonda bulunan, Torul ilçesine bağlı Cebeli köyünün muhtarı İsmail Hakkı Çağlayan yola atladı. Çağlayan, yolda, düştüğü yöne doğru gelen kamyonun arka tekerleri arasına sıkışarak, ezildi. Kazada sürücü Güner ve kamyonda bulunan oğulları Recep ile Tuncer Güner ise hafif yaralandı.
    İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, muhtar İsmail Hakkı Çağlayan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Çağlayan'ın cenazesi, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılıp, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yaralı kamyon sürücüsü ile oğullarının tedavisi olay yerinde yapılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Akıl almaz olay... Herkes kurtuldu kamyondan atlayan muhtar öldü

    Etiketler: trafik kazası , gündem
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