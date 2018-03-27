Kamyon kazasında 4 rapor var, karar yok

1. RAPOR: Soruşturma kapsamında savcılık tarafından iştendi. Kamyon şoförü dikkatsiz araç kullandığı, manevra yasaklarına uymadığı ve yayalar açısından tehlike yaratacak şekilde davrandığı gerekçesiyle ‘asli’ kusurlu olduğu, Özge Kandemir ise yayaların trafiği engelleyici davranışlardan kaçınma kuralını ihlal ettiği için ‘tali’ kusurlu bulundu.

2. RAPOR: Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmanın ikinci celsesinde Geçtiğimiz yıl 21 Mart’ta görülen duruşmanın 2. celsesinde, avukatların talebi üzerine Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nden istenen raporda kamyon şoförü asli ve tam kusurlu, yaya Özge Kandemir ve Büşra Özsayın ise kusursuz bulundu.

3. RAPOR: Sanık avukatının talebi üzerine İstanbul Teknik Üniversitesi Trafik Kürsüsü’nden istenen raporda kamyon şoförü Aydın Yanık’ın, güvenli sürüş tekniğine aykırı hatalı davranış sergilediği, girmesinin yasak olduğu alana girerek manevra kurallarına aykırı davrandığı ve olayın meydana gelmesinde birinci derecede etkili olduğu, yayalar Özge Kandemir ile Büşra Ersayın’ın da, kaldırımı kullanmayarak kendi can emniyetlerini kollamadıkları ve olayın meydana gelmesinde birinci derece etkili olduğu belirtildi.

4. RAPOR: Savcısı’nın talebi üzerine dosya, 3. raporu hazırlayan heyete gönderilerek çelişkilerin neden kaynaklandığı hususunun tespit edilmesi istendi. Mahkemeye ulaşan 4. raporda, kazanın oluşumunda sanığın birinci derecede etkili olduğu, maktul ve mağdurenin ise ikinci derecede etkili olduğu bildirildi.