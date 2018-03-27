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    Kamyon kazasında 4 rapor var, karar yok

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    27.03.2018 - 14:33 | Son Güncelleme:

    ÖZEL bir üniversitenin Endüstri Mühendisliği öğrencisi 22 yaşındaki Özge Kandemir’in, 7 Ekim 2016 Kadıköy’de arkadaşı ile birlikte gezerken, hızla sokağa giren Aydın Yanık yönetimindeki kamyonun çarpması sonucu ölümüyle ilgili davaya dördüncü bilirkişi raporu geldi ama karar çıkmadı. 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, tutuksuz yargılanan sanığın ‘Taksirle öldürme’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

    Kamyon kazasında 4 rapor var, karar yok1. RAPOR: Soruşturma kapsamında savcılık tarafından iştendi. Kamyon şoförü dikkatsiz araç kullandığı, manevra yasaklarına uymadığı ve yayalar açısından tehlike yaratacak şekilde davrandığı gerekçesiyle ‘asli’ kusurlu olduğu, Özge Kandemir ise yayaların trafiği engelleyici davranışlardan kaçınma kuralını ihlal ettiği için ‘tali’ kusurlu bulundu.

    2. RAPOR:  Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmanın ikinci celsesinde Geçtiğimiz yıl 21 Mart’ta görülen duruşmanın 2. celsesinde, avukatların talebi üzerine Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nden istenen raporda kamyon şoförü asli ve tam kusurlu, yaya Özge Kandemir ve Büşra Özsayın ise kusursuz bulundu.

    3. RAPOR: Sanık avukatının talebi üzerine İstanbul Teknik Üniversitesi Trafik Kürsüsü’nden istenen raporda kamyon şoförü Aydın Yanık’ın, güvenli sürüş tekniğine aykırı hatalı davranış sergilediği, girmesinin yasak olduğu alana girerek manevra kurallarına aykırı davrandığı ve olayın meydana gelmesinde birinci derecede etkili olduğu, yayalar Özge Kandemir ile Büşra Ersayın’ın da, kaldırımı kullanmayarak kendi can emniyetlerini kollamadıkları ve olayın meydana gelmesinde birinci derece etkili olduğu belirtildi.

    4. RAPOR: Savcısı’nın talebi üzerine dosya, 3. raporu hazırlayan heyete gönderilerek çelişkilerin neden kaynaklandığı hususunun tespit edilmesi istendi. Mahkemeye ulaşan 4. raporda, kazanın oluşumunda sanığın birinci derecede etkili olduğu, maktul ve mağdurenin ise ikinci derecede etkili olduğu bildirildi.

    Etiketler: NoMobil , gündem
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