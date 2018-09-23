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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)
23.09.2018 - 15:52, Son Güncelleme:

Öz babasına bunu yaptı... Kamyon kasasındaki vahşet

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Öz babasına bunu yaptı... Kamyon kasasındaki vahşet

AKSARAY'da, borcunu öğrenip tepki gösteren babası Ali Candan'ı (50), kız kardeşi Rukiye Candan'ın (28) gözü önünde av tüfeğiyle başından vurup öldüren ve gömmek için cesedini kamyonetin kasasına saklayan Aziz Candan (30), tutuklandı. Candan'ın ifadesinde ''Bir an cinnet geçirip ateş edip öldürdüm'' dediği belirtildi. Aziz Candan'ın cinayeti kimseye söylememesi için tehdit ettiği gözaltındaki kız kardeşi Rukiye Candan ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, Cuma günü sabah saatlerinde Bağlıkaya Beldesi'nde meydana geldi. Çiftçi Aziz Candan ile borcunu öğrenip kendisine tepki gösteren babası Ali Candan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aziz Candan, kız kardeşi Rukiye Candan'ın gözü önünde av tüfeğiyle babası Ali Candan'ın üzerine ateş açtı. Başından vurulan Ali Candan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kız kardeşini ölümle tehdit eden Aziz Candan, babasının cesedini hava karardıktan sonra gömmek için bahçede park halinde bulunan kamyonetin kasasına sakladı.

Gün içerisinde Ali Candan'ı göremeyen yakınları ise Aziz Candan ve Rukiye Candan'a sordu. Ancak iki kardeş, çelişkili ifadeler verdi. Aile, Ali Candan'ı çevrede aradı, ancak sonuç alınamadı.

Diğer Candan ailesinin bireyleri, akşam saatlerinde bahçede park halindeki kamyonete malzeme yüklemek isteyince Ali Candan'ı kanlar içinde buldu. Ardından jandarma ve sağlık görevlilerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Candan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

CESET BULUNUNCA İTİRAF ETTİ

Olayın ortaya çıkması üzerine Rukiye Candan, babasını, ağabeyinin öldürdüğünü ve kendisini de ölümle tehdit ettiğini söyledi. Aziz Candan ve Rukiye Candan jandarma tarafından gözaltına alındı. Ali Candan'ın cesedi de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından dün belde mezarlığına defnedildi.

'CİNNET GEÇİRİP ATEŞ ETTİM'

Suçunu itiraf eden Aziz Candan'ın, ifadesinde borç nedeniyle tartıştıklarını belirterek, ''Bir an cinnet geçirip, ateş edip öldürdüm'' dediği belirtildi. Sorgusunun ardından Aziz Candan, 'kasten adam öldürme' ve kardeşi Rukiye Candan da 'suçu bildirmeme ' suçundan adliyeye sevk edildi. Aziz Candan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Rukiye Candan da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (23.09.2018)
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