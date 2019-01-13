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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)
13.01.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Kamyon kamyon getirildi, ortaya renkli görüntüler çıktı

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Kamyon kamyon getirildi, ortaya renkli görüntüler çıktı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çocuklar ve aileleri, Torosların zirvesinden getirilerek, meydana dökülen 8 kamyon dolusu karda oynayıp, eğlendi.

Alanya Belediyesi tarafından Torosların yüksek kesimlerindeki Taşatan yolu ve Hacıbelen Yaylası'ndan alınan 8 kamyon dolusu kar, ilçe merkezdeki İskele Şelale Meydanı'na getirildi.

Kamyon kamyon getirildi, ortaya renkli görüntüler çıktı

Meydana dökülen kar yığınını gören çocuklar ve aileleri, kartopu oynayıp eğlendi, kardan adamlar yaptı. Karın üstünde kayan ve fotoğraf çekenler, renkli görüntüler oluşturdu.

Kamyon kamyon getirildi, ortaya renkli görüntüler çıktı

Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Alanya denince akla sadece yazlık tatil bölgesi geldiğini belirterek, vatandaşlara kar keyfini de yaşattıklarını söyledi.

Kamyon kamyon getirildi, ortaya renkli görüntüler çıktı

Başkan Yücel, "Alanya’nın yaylalarında kar yağışı var ama merkezde olan vatandaşlarımızın birçoğu karı kartpostallarda veya televizyonlarda görebiliyor. Biz de bu vesileyle buradaki vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın hafta sonunda hoş vakit geçirmelerini istedik.

Kamyon kamyon getirildi, ortaya renkli görüntüler çıktı

Kendilerine göre bir eğlence yapabilmeleri için Şelale Meydanı'na 8 kamyon kar getirerek, çocuklarımızın aktivite yaşamasını sağladık. Bu etkinliğimizi her yıl geleneksel olarak yapıyoruz. Bu yıl yine iyi bir hafta sonu etkinliği oldu ve şehrimize renk kattı" dedi.

Kamyon kamyon getirildi, ortaya renkli görüntüler çıktı

 

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