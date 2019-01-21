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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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TRABZON (İHA)
21.01.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Böyle kaza görülmedi! Mutfak çöktü...

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Trabzon’un Araklı ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan kamyon önce elektrik direğine daha sonra bir evin direğine çarptı. Kazada kamyondaki 2 kişi yaralanırken evin mutfak bölümü ise çöktü.

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  • Kamyon eve çarptı, mutfak çöktü: 2 yaralı
  • Kamyon eve çarptı, mutfak çöktü: 2 yaralı
  • Kamyon eve çarptı, mutfak çöktü: 2 yaralı
  • Kamyon eve çarptı, mutfak çöktü: 2 yaralı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Yiğitözü Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsü belirlenemeyen 61 K 8024 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direğini devirdi daha sonra da bir evin direklerine çarptı. Beton parçalarının altında kalan kamyonun içinde sıkışan sürücü, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kamyonun içinde bulunan diğer bir kişi ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Maddi hasarın meydana geldiği evin mutfak bölümü çökerken Yakup Özçiçek’e ait evde kimsenin olmayışı faciayı önledi. Mahalle sakinlerinden Temel Gümüştaş, kamyonun virajı alamayarak eve çarptığını belirterek, “Kamyonun içindekilerden birisi aracın içinde sıkışmıştı. İtfaiye hemen buraya gelerek yaralıları kamyonun içinden çıkarttı. Evin sahibi şans eseri dışarıdaydı” dedi.

Osman Özçiçek ise evin sahiplerinin şans eseri İzmit’te olduğunu dile getirerek, "Biz Trabzonspor’un maçını izliyorduk. Bir gürültü duyduk. Elektrik direğine çarptığı için bir ses çıktı. İlk önce bir şey anlamadık sonra elektrikler kesilince olayı anladık. Şans eseri evin sahipleri İzmit’teydi. Evin boş olması büyük bir şans. Kamyonun yanına geldiğimizde şoförün çıkıştığını gördük yanındaki bayan kendi imkanları ile araçtan inmişti. İtfaiye ekipleri şoförü sıkıştığı yerden kurtardı. Şoförün ayağı kırılmıştı” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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