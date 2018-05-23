ERDOĞAN’A 4 TAVSİYE

“Ey aziz milletim, ey AK Partili kardeşim, ey ülkücü kardeşim, ey HDP’li kardeşim, ey İYİ Partili kardeşim, ey Saadet Partili kardeşim... Kamyon duvara toslamak üzere. 16 senede başaramadıklarını yine başaramayacaklar. Bugün Erzincan’a gelmeden önce ekonomi kurmaylarımla birlikte saatlerce toplantı yaptım. Tehlikeleri bertaraf etmek için Sayın Erdoğan’a tarihi bir çağrı yapacağım.



Bir: Size yanlış bilgiler veren danışmanlarınızı, ekonomiyle ilgili kurmaylarınızı lütfen gözden geçirin ve size yalan söyleyenleri bir an önce etrafınızdan uzaklaştırın.



İki: Sayın Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası’nın para politikasını bağımsız bir şekilde uygulamasına lütfen müdahale etmeyin.



Üç: Acil olmayan kamu yatırımlarının şimdilik erteleneceğini ve kamu mali disiplinin öncelikli olduğunu piyasalarla paylaşınız.



Dört: Şu anda piyasalarda bir söylenti var. Bu söylentiyi, bu dedikoduyu lütfen bertaraf ediniz. Kambiyo kontrolü ve yabancı para cinsinden varlıkların Türk Lirası’na dönüştürüleceği gibi çağdışı uygulamaların hiçbir şekilde gündemde olmadığını kamuoyunda paylaşınız. Bu tavsiyeleri dikkate alırsanız, piyasadaki finansal istikrara katkı sağladığını hep birlikte görürüz.



Aziz milletimiz tedirgin olmayın. 24 Haziran’dan sonra bu aksaklıklar düzelecektir, düzelteceğiz. Yatırım güvenliğini hep birlikte sağlayacağız. Türkiye sabit kur sistemlerinin tartışıldığı bir ülke olmayacaktır. Bir hafta içinde bu karanlık tabloyu gidereceğiz. Döviz ve faiz kontrol altına mutlaka alınacaktır.



NASIL ZENGİN OLDUN

Sayın Erdoğan’la aynı dönemde milletvekilliğine başladık. Erdoğan bana, ‘Gariban cumhurbaşkanı adayı’ diyor. Aynı dönem milletvekilliğine başladık, hatta 5 ay önce başladım. Asker olsak ben çavuş, o onbaşıydı. 16 sene hemen hemen aynı maaşı aldık, ben garibansam, sen nasıl zengin oldun? Benim dönemimde devlet tasarruf yapacak. Cumhurbaşkanının 300 aracı olmayacak. Sarayda oturmayacak.”



SİZE KÖTÜ BİR HABERİM VAR

“Size kötü bir haberim var. Hemşehriniz Binali Yıldırım milletvekili listesine müracaat etti. Yeni anayasada biliyorsunuz milletvekillerinden bakan olmuyor, bakanlar dışarıdan. Hesapları şu, ’24 Haziran’da Muharrem İnce cumhurbaşkanı olacak, dolayısıyla biz bakan olamayacağız, bari milletvekili olalım’ diyorlar, hesap bu. Yeni dönemde devlet yönetiminde ince eleyip sık dokuyacağız. Ayrıca böyle bağırıp çağırmakla devlet yönetimi olmaz. Devlet yönetimi nasıl olur? İnce ayarla olur.”



