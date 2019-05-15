Kamuya ‘hızlı yanıt’ daveti
TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu dün toplandı.
Toplantıda, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun bilgi ve belge taleplerine yanıt vermeyen ya da zamanında yanıtlamayan kamu kurumlarının temsilcileri dinlendi. Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan, farklı dosyalarla ilgili bilgi ve taleplerine istenilen nitelikte cevap verilmemesi nedeniyle dosyaları hakkaniyetli olarak sonuca ulaştıramadıklarını söyledi. Kalkansözlerini şöyle sürdürdü: “Kurumlarımızı, bilgi ve belge taleplerine hızlı yanıt vermeye davet ediyoruz. Verilen süre içinde belge ve bilgileri sunarlarsa, biz de sonuca en kısa zamanda ulaşırız. Kamuda göreve başlayacak kişiler sınavı, mülakatı geçiyor ama güvenlik soruşturmaları sebebiyle sakıncalar ortaya çıkabiliyor. İdare bu hakka sahip. Ancak kişi başvurduğunda biz o soruşturmaya ulaşmak zorundayız. İdare, güvenlikle ilgili bilgi ve belgelere ulaştığında ‘Üçüncü şahıslarla paylaşmayın’ diyorlar ama biz ikinci veya üçüncü şahıs değiliz. Kamu Denetçiliği Kurumu gizli bilgileri talep edebilir çünkü bizim en doğru karara ulaşmamız gerekir.”
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