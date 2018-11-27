Kamuoyu ittifak istiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKamuoyu ittifak istiyor
GeriGündem Kamuoyu ittifak istiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
27.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kamuoyu ittifak istiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kamuoyu ittifak istiyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti’yle devam eden “işbirliği” görüşmeleriyle ilgili, “Biz buna ittifak demiyoruz, kamuoyu ittifak diyor. Bunlar dayanışma görüşmeleri. İttifak falan, öyle bir şey yok” dediği öğrenildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli’nin CHP’ye yönelik eleştirilerine karşı “İstanbul, Ankara ve İzmir’de havlu atacaklarını anladılar” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin MYK toplantısına başkanlık etti. Edinilen bilgiye göre yaklaşık üç saat süren toplantıda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin haftasonu yaptığı açıklamalar değerlendirildi. Toplantıda söz alan üyelerden bazıları, AK Parti ve MHP arasındaki ittifakı eleştirerek, “İlk kez bir MHP lideri Ankara’da oy kullanırsa partisine oy vermeyecek” değerlendirmesini yaptı. Üyeler, AK Parti ve MHP ittifakının tabanlarında istedikleri ölçüde karşılık bulamayacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun ise AK Parti ve MHP’nin kaybetmekten korktuğunu söyleyerek, “Artık korkunun ecele faydası yok” değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

PAZARLIK YAPMIYORUZ

Toplantıda, İYİ Parti ile yürütülen işbirliği görüşmelerine de değinildi. Bazı MYK üyelerinin görüşmelere ilişkin, “İttifak gibi dile getiriliyor” yorumunu yaptığı ve konuya yönelik rahatsızlıklarını dile getirdiği öğrenildi. Üyelerin, görüşmelerin erken başlatılarak bir zamanlama hatası yapıldığını da ifade ettikleri kaydedildi. Eleştiriler üzerine konuşan Kılıçdaroğlu da şunları söyledi:
“Biz buna ittifak demiyoruz, kamuoyu ittifak diyor. Biz partiler arası bir diyalog süreci yürütüyoruz. Bunlar dayanışma görüşmeleridir. İttifak falan, filan öyle bir şey yok. Tekrar altını çiziyorum ki ittifak Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni ve MHP seçmeniyle sandıkta gerçekleşecektir. Bunları bir ittifak, pazarlık olarak asla değerlendirmeyin. Önemli olan Türkiye’yi içinde bulunduğu tek adam, saray rejiminden kurtarmak. Öyle bakıyoruz bu konuya.” Kılıçdaroğlu’nun toplantıda, “Siyasi partileri yok saymak en büyük tehlike. Saadet görüşmesi de bu açıdan önemli” mesajını verdiği de öğrenildi.
MYK toplantısı sonrasında açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ise şunları söyledi: “Saray ve sarayın küçük ortağı aynı merkezden kaleme alındığı anlaşılan, milletimizi ortadan ikiye bölecek bir senaryoyu, seçim kampanyasını başlatırken yürürlüğe koydular. Kendi beceriksizliklerinden kaynaklanan ekonomik krizi ikinci plana atabilmek için efuliyi çekip, herkesi kör, âlemi de sersem sanıyorlar. Artık iyice dağıttılar.

PANİK İÇİNDE KUCAKLAŞTILAR

İstanbul, Ankara ve İzmir’de havlu atacaklarını anladılar. Bir ay önce ‘herkes kendi yoluna’ deyip ayrılanlar, panik içinde yeniden kucaklaştılar. Bunlarda nasıl bir omurga varsa dönmekten bir türlü yorulmadılar. Karşımızda artık ciddiye alınacak sorumlu bir siyaset anlayışı yoktur. CHP için akla izana aykırı, nefret diliyle söyledikleri yalanları geldikleri yere iade ediyorum. Bunların amacı milletin gerçek gündemini karartmak, kutuplaştırılmış kitlelerle seçimlere gitmektir. Atılan çamurlar CHP’nin üzerinde durmaz. Bu dediklerinizi ispat etmezseniz müfterisiniz, şeref yoksunusunuz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul'da helikopter düştü! 4 asker şehit oldu

Taksici dehşeti: Turistleri dolandırıp yüzüne tükürdü

Cemal Kaşıkçı’nın arandığı villanın girişinde dikkat çeken ayrıntı

YSK'dan flaş aday açıklaması