Kamuoyu ittifak istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin MYK toplantısına başkanlık etti. Edinilen bilgiye göre yaklaşık üç saat süren toplantıda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin haftasonu yaptığı açıklamalar değerlendirildi. Toplantıda söz alan üyelerden bazıları, AK Parti ve MHP arasındaki ittifakı eleştirerek, “İlk kez bir MHP lideri Ankara’da oy kullanırsa partisine oy vermeyecek” değerlendirmesini yaptı. Üyeler, AK Parti ve MHP ittifakının tabanlarında istedikleri ölçüde karşılık bulamayacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun ise AK Parti ve MHP’nin kaybetmekten korktuğunu söyleyerek, “Artık korkunun ecele faydası yok” değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

PAZARLIK YAPMIYORUZ

Toplantıda, İYİ Parti ile yürütülen işbirliği görüşmelerine de değinildi. Bazı MYK üyelerinin görüşmelere ilişkin, “İttifak gibi dile getiriliyor” yorumunu yaptığı ve konuya yönelik rahatsızlıklarını dile getirdiği öğrenildi. Üyelerin, görüşmelerin erken başlatılarak bir zamanlama hatası yapıldığını da ifade ettikleri kaydedildi. Eleştiriler üzerine konuşan Kılıçdaroğlu da şunları söyledi:

“Biz buna ittifak demiyoruz, kamuoyu ittifak diyor. Biz partiler arası bir diyalog süreci yürütüyoruz. Bunlar dayanışma görüşmeleridir. İttifak falan, filan öyle bir şey yok. Tekrar altını çiziyorum ki ittifak Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni ve MHP seçmeniyle sandıkta gerçekleşecektir. Bunları bir ittifak, pazarlık olarak asla değerlendirmeyin. Önemli olan Türkiye’yi içinde bulunduğu tek adam, saray rejiminden kurtarmak. Öyle bakıyoruz bu konuya.” Kılıçdaroğlu’nun toplantıda, “Siyasi partileri yok saymak en büyük tehlike. Saadet görüşmesi de bu açıdan önemli” mesajını verdiği de öğrenildi.

MYK toplantısı sonrasında açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ise şunları söyledi: “Saray ve sarayın küçük ortağı aynı merkezden kaleme alındığı anlaşılan, milletimizi ortadan ikiye bölecek bir senaryoyu, seçim kampanyasını başlatırken yürürlüğe koydular. Kendi beceriksizliklerinden kaynaklanan ekonomik krizi ikinci plana atabilmek için efuliyi çekip, herkesi kör, âlemi de sersem sanıyorlar. Artık iyice dağıttılar.

PANİK İÇİNDE KUCAKLAŞTILAR

İstanbul, Ankara ve İzmir’de havlu atacaklarını anladılar. Bir ay önce ‘herkes kendi yoluna’ deyip ayrılanlar, panik içinde yeniden kucaklaştılar. Bunlarda nasıl bir omurga varsa dönmekten bir türlü yorulmadılar. Karşımızda artık ciddiye alınacak sorumlu bir siyaset anlayışı yoktur. CHP için akla izana aykırı, nefret diliyle söyledikleri yalanları geldikleri yere iade ediyorum. Bunların amacı milletin gerçek gündemini karartmak, kutuplaştırılmış kitlelerle seçimlere gitmektir. Atılan çamurlar CHP’nin üzerinde durmaz. Bu dediklerinizi ispat etmezseniz müfterisiniz, şeref yoksunusunuz.”