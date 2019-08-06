Kamuda maaşlar 9 Ağustos’ta
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarının maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde yatırılacağına açıkladı.
Milyonlarca kamu çalışanına kişisel Facebook adresinden müjde veren Erdoğan, “Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde 9 Ağustos cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı, uğurlu olsun” ifadesini kullandı. Yaklaşık 12 milyonu aşkın emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 8-9 Ağustos’ta ödeneceği açıklanmıştı. Buna göre ikramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara da 9 Ağustos’ta ödenecek.
‘Komedyen başkan’ Ankara’ya geliyor
Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’i Beştepe’de ağırlayacak. İki lider, iki gün sürecek temasları kapsamında başta Türkiye-Ukrayna ilişkileri olmak üzere küresel ve bölgesel meseleleri ele alacak. Beştepe’de yapılacak görüşmelerde 4 milyar dolar seviyesinde olan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması için atılacak adımlar, Türk müteahhitlerin Ukrayna’daki yatırımlarının geliştirilmesi, Ukrayna’nın Rusya ile son dönemde Karadeniz’de yaşadığı gerilimler, Kırım’ın ilhakı, Kırım Tatar Türklerinin durumu da gündemde olacak. Görüşmelerde başta FETÖ olmak üzere terörle mücadele, Suriye’deki gelişmeler, mülteci sorunu da değerlendirilecek. Ankara’daki temaslarının ardından İstanbul’a geçecek olan Zelenskiy’nin Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesi de planlanıyor. Yatırımcılarla bir araya gelecek olan Zelenskiy, İstanbul’da düzenlenecek Türkiye-Ukrayna İş Forumu’na da katılacak. Zelenskiy, ayrıca Ukrayna ve Kırım-Tatarlarının temsilcileri ile de görüşecek. Komedyenlikten siyasete atılan Zelenskiy, geçen nisan ayında Ukrayna’da yapılan seçimlerden zaferle çıkmasının ardından tatilini Bodrum’da geçirmişti.
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