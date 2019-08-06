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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
06.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kamuda maaşlar 9 Ağustos’ta

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Kamuda maaşlar 9 Ağustos’ta

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarının maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde yatırılacağına açıkladı.

Milyonlarca kamu çalışanına kişisel Facebook adresinden müjde veren Erdoğan, “Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde 9 Ağustos cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı, uğurlu olsun” ifadesini kullandı. Yaklaşık 12 milyonu aşkın emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 8-9 Ağustos’ta ödeneceği açıklanmıştı. Buna göre ikramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara da 9 Ağustos’ta ödenecek.

‘Komedyen başkan’ Ankara’ya geliyor

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’i Beştepe’de ağırlayacak. İki lider, iki gün sürecek temasları kapsamında başta Türkiye-Ukrayna ilişkileri olmak üzere küresel ve bölgesel meseleleri ele alacak. Beştepe’de yapılacak görüşmelerde 4 milyar dolar seviyesinde olan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması için atılacak adımlar, Türk müteahhitlerin Ukrayna’daki yatırımlarının geliştirilmesi, Ukrayna’nın Rusya ile son dönemde Karadeniz’de yaşadığı gerilimler, Kırım’ın ilhakı, Kırım Tatar Türklerinin durumu da gündemde olacak. Görüşmelerde başta FETÖ olmak üzere terörle mücadele, Suriye’deki gelişmeler, mülteci sorunu da değerlendirilecek. Ankara’daki temaslarının ardından İstanbul’a geçecek olan Zelenskiy’nin Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesi de planlanıyor. Yatırımcılarla bir araya gelecek olan Zelenskiy, İstanbul’da düzenlenecek Türkiye-Ukrayna İş Forumu’na da katılacak. Zelenskiy, ayrıca Ukrayna ve Kırım-Tatarlarının temsilcileri ile de görüşecek. Komedyenlikten siyasete atılan Zelenskiy, geçen nisan ayında Ukrayna’da yapılan seçimlerden zaferle çıkmasının ardından tatilini Bodrum’da geçirmişti. 

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