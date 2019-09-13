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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU / ANKARA
13.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kamuda aska AYM ayarı

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Kamuda aska AYM ayarı

Anayasa Mahkemesi (AYM), özel hayat nedeniyle memuriyetten çıkarma cezası verilebilmesi için bu durumun mesleğe ve o kuruma zararının haklı gerekçelerle ortaya konulmasının ‘zaruri’ olduğuna vurgu yaptı.

AYM kararına göre, S.S aynı kurumda çalıştığı evli erkek Z.K.’nın eşi H.K.’yı evden sabit telefondan aradı. S.S., H.K.’ya, “Kocanla gönül ilişkim var. Ayrıl” dedi. H.K., S.S. hakkında bu telefon ve Facebook’ta kendisine hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Kapatılan Ankara 18. Sulh Ceza Mahkemesi, 3 Aralık 2013’te S.S.’yi, ‘huzur ve sükunu bozmak’tan 3 ay hapis, ‘hakaret’ten 2 bin 240 lira para cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. S.S. karara itiraz etmeyince, bu karar 17 Aralık 2013’te kesinleşti. Bu süreçte Z.K., eşi H.K.’dan boşanıp S.S. ile evlendi. Çalıştığı kurum ise S.S.’ye kınama verip memuriyetten çıkardı. S.S.’nin cezalarının iptali davası reddedildi. 22 Mart 2016’da nihai kararı alan S.S., 14 Nisan 2016’da AYM’ye başvurdu.

İKNA EDİCİ GEREKÇE YOK

18 Temmuz’da oy birliğiyle S.S.’nin başvurusunu kabul eden AYM, özel hayata dayalı memuriyetten çıkarma cezasını adil bulmadı. Cezayı ölçüsüz diye nitelendiren AYM ihlal ve yeniden yargılama kararı verdi. Karar özetle şöyle: “...Mahkemelerin gerekçelerinin bireyin özel hayatına müdahaleyi haklı kılacak yeterlilikte olması zaruridir. Oysa mahkemece söz konusu eylem ve davranışların başvurucunun mesleki hayatı aday memur olarak görev yaptığı kurum üzerindeki olumsuz etkileri ve riskleri ikna edici gerekçelerle açıklanmamıştır. Dolayısıyla başvurucunun eylemlerinin mesleğine bir etkisinin bulunduğunun ortaya konulamadığı değerlendirilmektedir.”

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