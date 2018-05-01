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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
01.05.2018 - 12:56, Son Güncelleme:

Kamu-Sen'den Anıtkabir'e ziyaret

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Kamu-Sen'den Anıtkabir'e ziyaret

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile beraberindeki sendika genel başkanları, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kahveci, işgal altındaki vatan topraklarını düşmandan temizleyen, umudunu, gücünü ve birliğini kaybetmiş toplumu yeniden bir araya getiren, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve bugünlere taşıyan kahramanlara duydukları minneti ifade etmek amacıyla 6. Olağan Genel Kurullarının hemen ardından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna geldiklerini söyledi.

Çalışanın hakkını alması için verdikleri mücadelede, seslerinin daha gür çıkması, sorunlarının gündeme getirilmesi ve çözüm yollarının bulunması konusunda 1 Mayıs'ın kendileri için büyük anlam taşıdığına dikkati çeken Kahveci, "1 Mayıs'ın, emeğinden başka sermayesi olmayan çalışan, işsiz, yoksul, esnaf ve ev hanımlarının bir araya gelerek haksızlıklar karşısında seslerini yükselttiği ve güç birliği yaptığı gün olması gerektiğine inanıyoruz. Tüm çalışan örgütleri hiç olmazsa yılda bir gün aralarındaki rekabeti, anlaşmazlıkları ve görüş ayrılıklarını bir kenara koyup, ideolojik amaçlar peşinde koşmaktan vazgeçip, yalnızca çalışanların sesi olmayı başarmalıdır." diye konuştu.
Türkiye Kamu-Sen olarak taleplerini anlatan Kahveci, geleceğe güvenle bakan, birbirine saygılı, mutlu, müreffeh, muasır medeniyet seviyesinin de üzerine çıkmış bir toplum istediklerini kaydetti.

Kamu-Senden Anıtkabire ziyaret


Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Kahveci, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri minnetle yad etti.

Açıklamanın ardından Kahveci ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kahveci, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, muhteşem bir mücadele ile kurup gelecek nesillere emanet ettiğiniz, sayısız şehidimizin canı, gazilerimizin kanı pahasına, türlü bedeller ödeyerek bugünlere taşıdığımız Cumhuriyet'imize ve biricik varlığımız devletimize bağlılığımızı manevi huzurunuzda bir kere daha ifade ediyor, 'İlkemiz önce ülkemizdir' diyoruz. İstiklal Savaşı'mızı zafere taşıyan, mücadelemize hayat veren, 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla ortaya koyduğunuz bağımsızlık ruhu, Türkiye Kamu-Sen'in bütün üyeleri ve yönetim kurulunda bulunan her bir arkadaşımızın yüreğinde ilk günkü heyecanıyla dimdik ayaktadır.

Devletimizin ve milletimizin, hedef gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Teknolojik ve iktisadi kalkınmanın yanında tüm vatandaşlarımızın kendileri ve ailelerinin insanca yaşamasına yetecek kadar bir gelire sahip olmasının, sosyal kalkınmayı pekiştireceği ve milletçe muasır medeniyet seviyesine ulaşmamızın anahtarı olduğu düşüncesindeyiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, çalışanlarımızın haklarının korunup geliştirilmesi yolunda 26 yıldır millet ve vatan aşkıyla yürüttüğümüz mücadelemizi milli değerlerimizden feyz alarak, devletimizi bütün çıkarların üstünde tutarak yürüteceğimize dair söz veriyoruz. Başta zatıaliniz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere tüm gazilerimizin hatıralarını saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

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