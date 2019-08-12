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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.08.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Kamu işçisine zam miktarı ne zaman belli olacak?

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Kamu işçisine zam miktarı ne zaman belli olacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında bir araya gelecek. Peki, kamu işçisine zam miktarı ne zaman belli olacak?

Yaklaşık 200 bin kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü kapsamında, hükümet ile Türk-İş arasında 19 Haziran'da başlayan pazarlık sürecinde sona gelindi. İşte, konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçisinin TİS görüşmeleri için bugün saat 16.00'dan sonra bir araya gelecek.

Hükümetin son olarak ilk yıl yüzde 7+4, ikinci yıl yüzde 3+3 ve enflasyon farkı teklif ettiği pazarlık sürecinde, taraflar bugün bir kez daha bir araya gelecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında saat 16.00'da gerçekleştirilecek toplantıda, tarafların zam konusunda anlaşıp, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü'nü imzalaması bekleniyor.

Türk-İş, en düşük ücretin 3 bin 500 liraya yükseltilmesini, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti.

 

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