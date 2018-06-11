Kamu Denetçiliği Kurumu kararını verdi... Motosikletlileri sevindirecek haber!

KDK'den yapılan açıklamaya göre, kuruma başvuran kişi, Adana'da görev yerine motosikletiyle gittiğini, Valilik otoparkına motosikletlerin girişinin ve park yapmasının güvenlik gerekçesiyle engellenmesi sebebiyle mağdur olduğunu belirtti. Kişi, motosiklet sahiplerinin de araçlardaki gibi kimlik kartı okutarak otoparka giriş ve çıkış yapabileceği uygun bir sistemin sağlanması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu. Şikayet başvurusunu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, ilgili idare ile görüşmeler yaparak mağduriyetin giderilmesini sağladı.



İlgili idareden Kamu Denetçiliği Kurumuna gelen cevap yazısında, Hükümet Konağında görev yapan personelin bisiklet veya motosiklet ile giriş yapma taleplerinin artması nedeniyle bisikletle ve motosikletle gelen personelin kontrollü bir şekilde Hükümet Konağı bahçesinde uygun bir yere park etmelerine imkan tanındığı, Hükümet Konağında görev yapan tüm personel için manyetik okuyucu Personel Giriş Kartı okutarak bisiklet veya motosiklet ile giriş yapmalarının sağlandığı ifade edildi.