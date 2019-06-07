Kamu avukatları dernekleşti
YARGI Reformu Stratejisi Belgesi’nde özlük haklarının iyileştirilmesi hedefler arasında yer alan kamu avukatları, ‘Kamuda Çalışan Avukatlar Derneği’ adı altında örgütlendi. Kamuda Çalışan Avukatlar Derneği Başkanı Coşkun Türkmen, “Kamunun hukuk hizmeti sadece 4 bin 200 avukat eliyle yürütülmektedir. Yetersiz avukat sayısı nedeniyle bir avukatın 3 bine yakın dosya takip ettiği yerler var” dedi.
Türkmen, özetle şunları söyledi:
HUKUKÇU OLMAYAN AMİRLERİ VAR
“Kamu avukatı, bir komiser, zabıta müdürü gibi hukukçu olmayan amirlerle çalışmak zorunda bırakılıyor. Ücret azlığı, amirin keyfi yer değişikliği kararlarına maruz kalması gibi sorunlar nedeniyle de görevini sürdürmek istemediğinden, hâkimlik ve müfettişlik gibi mesleklere yönelmektedir. Bu amaçla, her nerede olursa olsun, haksızlığa uğrayan bir meslektaşımızın yanında olmak, çözüm üretmek amacıyla dernek çatısı altında mücadele etmeyi hedefliyoruz.”
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