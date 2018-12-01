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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kamu arazilerini kiralama süreleri uzatma bedeli taksiti 1 yıl uzadı

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Kamu arazilerini kiralama süreleri uzatma bedeli taksiti 1 yıl uzadı

KIYI orman, milli park, tabiat parklarındaki otel, marina, kayak tesislerinin kamu arazilerini satın alma ya da kiralama süresini uzatma bedellerine beşinci taksit yani bir yıl ilave süre sağlandı. Otellerini yenilemek isteyip de taksiti tercih eden yatırımcılara da peşin ödeyenler gibi indirim fırsatı tanındı.

Turizmcilerin kamu arazileri üzerindeki tesislerden yararlanma sürelerini bir kereye mahsus 49 yıla uzatmak veya satın almak için başvurabilme süresi 5 Aralık’ta dolacak.

Türkiye, 1982 yılında çıkarılan Turizmi Teşvik Kanunu’nun ardından 564 otel, tatil köyü, golf ve günübirlik tesis ile 52 yat limanına kamu arazilerini tahsis etti. 4 Mayıs 2018’de çıkarılan yönetmelikle de bir kereye mahsus yararlanma bedeli alarak bu tesislerin süresini 49 yıla uzatma olanağı sağlandı. Ancak turizmciler hem ekonomide yaşanan dalgalanmalar hem de imar barışına başvuracakları gerekçesiyle başvuru süresinin ve taksit sayısının artırılmasını istediler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, öncelikle 30 Ekim’de dolan süreyi 5 Aralık’a uzattı. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle de taksit sayısını 4’ten 5’e çıkardı.

YÜZDE 25 İNDİRİM

Yönetmelikle ayrıca tesisini dört yıl içinde yıkıp yenisini yapan ve taksitlendirmeden yararlanan turizmcilere de yararlanma bedelini peşin ödeyenlere tanınan indirim hakkı getirildi. Buna göre otelini yıkıp yeniden yapanlar, yararlanma bedelinin yüzde 25’ini kamuya olan kira, vergi gibi borçlarından mahsup edebilecekler.

10 OTEL YIKIM İÇİN BAŞVURDU

Bugüne kadar süresini 49 yıla uzatmak veya satın almak için 180 otel, marina, golf, kayak tesisi başvurdu. Tesisini yıkıp yenisi yapmak için başvuran sayısının ise 10 civarında olduğu öğrenildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim’de turizmcilere bu fırsattan yararlanma çağrısı yaparak aynı zamanda milli park ve tabiat parklarında bulunan konaklama amaçlı turizm tesislerinde kira sözleşmelerinin de 29 yıla ya da 49 yıl süreli irtifak hakkına dönüştürülmek suretiyle uzatılabileceğini anlatmıştı. 

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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