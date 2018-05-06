Kampustan Meclis’e

CHP Genel Merkezi’ne başvuru dosyasını veren ilk isimlerden biri Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi İsmail Hakkı Gül oldu. 19 yaşındaki Gül, Antalya’dan başvuruda bulundu. İstanbul üçüncü bölgeden aday adayı olan Irmak Neriman Nebioğlu da 20 yaşında. Özyeğin Üniversitesi ekonomi bölümü ikinci sınıf öğrencisi Nebioğlu, “Gençliği kazanmak geleceği kazanmaktır” görüşüyle siyasete atılmak istediğini söyledi. ODTÜ gıda mühendisliği bölümünde birinci sınıfta okuyan 21 yaşındaki Alper Öztürk de Bursa adaylığı için başvurusunu yaptı. Gençlerle mülakat yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, şunları söyledi:

DESTEKÇİLERİ OLACAĞIZ

“Büyük Önder Atatürk, 1923’te, ‘Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak’ demişti. Görüyoruz ki Atatürk’ün gençleri onu hep haklı çıkarıyor. Gençler, onlara tepeden bakan buyurgan siyaset anlayışından çok rahatsız. Üniversite çağında yüksek bir bilinç düzeyiyle karşımıza çıkan genç kardeşlerimiz umutlarının karartılmak istenmesine tepkililer ve deyim yerindeyse geleceklerine el koyuyorlar. ‘Atatürk’ün yolunda, Kuvayi Milliye ruhuyla hareket ediyoruz. Türkiye’nin geleceğini, sorumluluk alan bu gençlerimizin pırıl pırıl gözlerinde görüyoruz. Biz de Cumhuriyet’in 100. yılına CHP hedefleriyle yürümek isteyen gençlerimizi bu yolda yüreklendirmekle kalmayacağız, her adımlarında destekçileri olacağız.”