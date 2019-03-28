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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.03.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Kampüs içindeki kazada hayatını kaybetmişti! Şeyma için gözyaşları sel oldu

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Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde yarış yaptığı iddia edilen otomobillerden birinin sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şeyma Kılıç, tabutunun üzerindeki duvağıyla gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, geçtiğimiz gün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, Y.S.C. (20) yönetimindeki 58 ABB 790 plakalı otomobil ile C.Y. yönetimindeki 58 FE 717 plakalı otomobil yarışmaya başladı. Bu sırada Y.S.C. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle aydınlatma direğine çarparak takla attı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Şeyma Kılıç (22) ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Emin Duha Ö. (20) Numune Hastanesine, ölen Şeyma'nın ablası Büşra Esma Kılıç (24) ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kampüs içindeki kazada hayatını kaybetmişti Şeyma için gözyaşları sel oldu

Şeyma Kılıç hayatını kaybetti

Tabutunda duvağıyla uğurlandı

Faruk Kılıç'ın 4 kız çocuğundan ikincisi olan Şeyma Kılıç'ın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin morgundan ailesi tarafından alınarak Fatih Mahallesi'nde bulunan Kuba Cami'ne getirildi. Genç kızın tabutuna duvak konuldu.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası üniversite öğrencisi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kılıç'ın cenazesinde sınıf arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Cenazeye üniversite öğrencisinin yakınları, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kampüs içindeki kazada hayatını kaybetmişti Şeyma için gözyaşları sel oldu
Şeyma Kılıç'ın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 4'üncü sınıfta eğitim gören ablası Büşra Esma Kılıç'ın da hastanede tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kampüs içindeki kazada hayatını kaybetmişti Şeyma için gözyaşları sel oldu

 

 

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