Kampanyalı durumlarda ürüne sepette ekstra indirim uygulamasına ne denir?
Ürünün satın alınmasının ardından alışverişin son aşamasında gerçekleştirilen indirim uygulamasına sepette indirim adı veriliyor. Peki, kampanyalı durumlarda ürüne sepette ekstra indirim uygulaması tam olarak nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Sepette indirim uygulaması, alışverişin son aşamasında gerçekleşmektedir. Ürünleri satın alma aşamasında yapılan indirime sepette indirim ismi verilmektedir. Sepette indirim gibi ücretsiz kargo ve indirim kuponları da tüketicilerin e-alışveriş yapmalarını etkileyen önemli konular olduğu görülmektedir.
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