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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
14.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Kampanya sertleşmemeli’

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‘Kampanya sertleşmemeli’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 23 Haziran’da yenilenmesine karar verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili kurmaylarına uyarılarda bulunarak, “Bu bir yerel seçim. Kampanya sertleşmemeli, projelerimizi anlatın” dedi.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili planlamanın ele alındığı MYK toplantısı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimlerinde belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dışında koordinatör olarak Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Onursal Adıgüzel görevlendirildi. Bu beş isim dışında hiçbir CHP’linin yorum ve değerlendirme yapmaması kararı alındı. Toplantıda, kampanya için planlama ve milletvekillerinin hangi bölgelerde çalışmalara katılacakları konuşuldu.

MAĞDUR EDEBİYATINI ANLATIN

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kampanya süreci ile ilgili konuşurken, “Bu bir yerel seçim, Türkiye seçimi değil. Kampanyanın bir yerel seçim kampanyası gibi yürütülmesi gerekir. Onlar kampanya sürecini yaptıkları açıklamalarla bize yönelik saldırılarla sertleştirmek istiyor. Kampanya sertleşmemeli. Önemli olan, ülkemizde ve kentimizde yaşanan sıkıntıları ve çözüm projelerimizi ve YSK kararının ardından başladıkları mağdur edebiyatının komikliğini vatandaşlara anlatmak” dediği öğrenildi.

100. YILDA SAMSUN’DA TOPLANTI

Toplantıda, Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs 1919 tarihinin 100’üncü yılında İstanbul, Ankara ve İzmir’de görkemli etkinlikler yapılması da kararlaştırıldı. Bu çerçevede Atatürk’ün Samsun’a çıkmak için yola çıktığı 16 Mayıs’ta İstanbul’da kutlama yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile aynı gün Samsun’da olacak ve CHP MYK’yı bu kentte toplayacak. ◊ Rifat BAŞARAN / ANKARA

İKİNCİ GÖRÜŞME

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. İki lider İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından ikinci kez bir araya gelerek bu kentte nasıl bir strateji izleneceği konusunu görüştüler. Görüşmeye İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Aytun Çıray, Musavat Dervişoğlu, Koray Aydın ve Genel Sekreter Cihan Paçacı ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun da katıldı. Ziyaretin ardından iki lider kameraların karşısına çıktı. Akşener, makam odasında karşıladığı Kılıçdaroğlu’nu genel merkezin kapısından uğurladı.

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