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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.12.2018 - 10:34, Son Güncelleme:

Kampanya başlattılar! Bu ilçede yaşaması için 485 kişi aranıyor

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Kampanya başlattılar! Bu ilçede yaşaması için 485 kişi aranıyor

AYDIN’ın Çine ilçesinde her geçen yıl nüfusun giderek azalması nedeniyle CHP’li Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, hemşehrilerinin memleketlerine dönmeleri için kampanya başlattı. Başkan Dinçer, 49 bin 515’e düşen nüfusun yeniden 50 binin üzerine çıkması için 485 kişinin gerektiğini ve ikametgahını Çine’ye aldıran her vatandaşa sertifika vereceklerini söyledi.

Çine’nin 2016 yılında 49 bin 888 olan nüfusu, 2017 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 373 kişi azalarak, 49 bin 515’e düştü. Son 10 yılda her sene ortalama 430 kişi ilçeden göç etti, nüfus 50 binin altına düştü. Eğer 2019 yılına kadar Çine’nin nüfusu 50 binin üzerine çıkmazsa, birçok kazanımı elinden gidecek. Bunun önüne geçmek için CHP’li Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Aydın Çineliler Derneği Başkanı Altuğ Karaköse ile kampanya başlattı.

Nüfusun azalmasının Çine’yi birçok imkandan mahrum bırakacağını belirten Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, "2014 seçimlerine 50 binin üzerinde bir nüfusla katılmıştık. 25 belediye meclis üyemiz var. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde 5 Büyükşehir meclis üyesi ile temsil ediliyoruz. 4 belediye başkan yardımıcımız mevcut. İller Bankası’ndan nüfusumuza göre gelen bir payımız var. Ancak her yıl göç veriyoruz. Sürekli nüfusta azalma ve eksilme oluyor. Büyükşehir Yasası ise mahalleye dönüştürülen 65 köyümüz var. Özellikle buralardan çok göç veriyoruz. Stratejik olarak çok önemli bir yerdeyiz. Kuşadası, Didim ve Bodrum gibi tarihi bölgelerin tam merkezindeyiz. Genç nüfus bu bölgelere gittiği için nüfusumuz azalıyor. İlçemizde işle ilgili bir sıkıntı yok. Ama özellikle sosyal ve kültürel açıdan eksik olmamızdan dolayı gençler daha sosyal olan sahil bölgelerine gidiyor. 31 Aralık 2017 itibari ile nüfusumuz 49 bin 515. Bu yıl da yaklaşık 250 kişi göç verdiğimizi düşünerek, nüfusumuzu arttırmak için çalışmalıyız. 2019 yerel seçimlerine nüfusumuzu 50 binin üzerine çıkartarak girmek istiyoruz" dedi.

Bunun için bir kampanya başlattıklarını belirten Başkan Dinçer, "Aydın Çineliler Derneği ile birlikte görüşmeler yaptık. Ülkemizin neresine gidersek mutlaka bir Çineli ile karşılaşıyoruz. Bu saatten sonra buradan yolu geçen, havasını koklayan suyunu içen Çineliler’den ricamız, 31 Aralık’tan önce ikametgahlarını buradaki evlerine aldırmaları. Burada oy kullanıp, kullanmamaları bizim için çok önemli değil. Önemli olan 31 Aralık öncesinde ikametgahlarını burada göstermeleri" diye konuştu.

SERTİFİKA VERİLECEK

Nüfusun yüksek olmasının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Dinçer, şöyle devam etti:

"Çine’yi Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde 5 meclis üyesi temsil ederken, bu sayıda 3’e inecek. Yani temsil hakkımız düşecek. İller Bankası’ndan kişi başına aldığımız pay da nüfus düştüğü zaman azalacak. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ikametgahlarını buraya aldırmalarını istiyoruz. Memleketine hizmet etmenin bir maddi karşılığı olmadığını düşünüyoruz. Nüfusunu buraya aldıran her vatandaşımıza ömür boyu saklayabilecekleri bir sertifika takdim edeceğiz."

"NEREDE BİR ÇİNELİ VARSA ORAYA GİDİYORUZ"

Aydın Çineliler Derneği Başkanı Altuğ Karaköse ise Ege Bölgesi’nde çok Çineli olduğuna dikkati çekip, "İşimi gücümü bıraktım kendimi Çine’nin nüfusunu arttırmaya adadım. Nerede bir Çineli varsa ayağına kadar gidip, durumu anlatarak memleketlerine dönmelerini sağlamak için elimizden geleni en son güne kadar yapacağız" dedi.

ÇİNE GÖÇ VERİYOR

TÜİK verilerine göre Çine’nin 2007’de 53 bin 820 olan nüfusu, 2008’de 53 bin 694, 2009’da 53 bin 32, 2010’da 52 bin 841, 2011’de 52 bin 167, 2012’de 51 bin 393, 2013’te 51 bin 20, 2014’de 50 bin 585, 2015’de 50 bin 241’e, 2016’da 49 bin 888 ve 2017’de 49 bin 515’e geriledi.

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