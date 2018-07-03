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    Kampa girecekler

    Gamze KOLCU / ANKARA
    03.07.2018 - 22:45 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti, temmuz ayının sonunda kampa girecek. 24 Haziran’daki çifte seçimde alınan sonuçların ana gündem maddesi olacağı üç günlük kampta, partinin önümüzdeki dönem için yol haritası çizilecek. Genel Başkan Meral Akşener bugün ayrıca partinin başkanlık divanını da toplayacak.

    MECLİS’TE İLK GRUP

    Katıldığı ilk milletvekili seçiminde yüzde 10 bandına yerleşen ve Meclis’te 43 sandalyenin sahibi olan İYİ Parti’nin milletvekili kayıtları devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kesin seçim sonuçlarını açıklaması ve milletvekillerinin yemin töreni sonrası parti grubu ilk kez Meclis’te toplanacak.
    İYİ Parti’de ayrıca kamp hazırlıkları başladı. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kamp temmuz ayının sonunda üç gün olacak şekilde planlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başkanlık edeceği toplantılara, partinin en üst karar organı olan Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ile milletvekillerinin yanı sıra kampa sonuç analizleri ve sunumlarla katkı verecek uzmanların da katılacağı öğrenildi.

    ANALİZ YAPILACAK

    Toplantıların ana gündem maddesini 24 Haziran’daki seçim sonuçları oluşturacak. İl il, ilçe ilçe alınan oy oranlarının enine boyuna değerlendirileceği toplantılarda, önümüzdeki dönem için yol haritasının da çizileceği bildirildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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