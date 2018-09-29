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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANTALYA, (DHA)
29.09.2018 - 14:53, Son Güncelleme:

Kameraya yakalandı! 700 Euro ve 10 bin lira…

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde spor eğitmeni Burcu Sargın'ın içinde 700 euro ve 10 bin lira bulunan cüzdanını çaldığı iddia edilen şüpheli, minibüsteki güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Bankadan 10 bin lira kredi çeken Burcu Sargın, cüzdanını, 24 Eylül'de Korkuteli ilçesinde bindiği şehir içi yolcu taşıyan minibüste düşürdü. Araçtan indikten bir süre sonra durumu fark eden Sargın, sürücüye ulaştı. Aracı kontrol eden sürücü, içeride cüzdan bulunmadığını bildirdi. Bunun üzerine Burcu Sargın, araç içi kamera görüntülerinin incelemesi için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı Ulaşım Çağrı Merkezi'ne başvurdu.

Kayıtları inceleyen görevliler, Burcu Sargın ve eşi araçtan indikten sonra minibüse binen bir erkek yolcunun cüzdanı alarak arka cebine koyduğunu belirledi. Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Burcu Sargın, şikayetçi oldu. İnceleme başlatan polis ekipleri, adı açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı. Cüzdan, içindeki parayla Burcu Sargın'a teslim edildi.

Ders için 24 Eylül'de Korkuteli'ne gelirken minibüse bindiğini belirten Burcu Sargın, bankadan kredi çektiği 10 bin lira ve 700 euro bulunan cüzdanını araçta düşürdüğünü söyledi. Hemen durumu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı'na bildirdiğini kaydeden Sargın, "Onlar da hemen araç içi görüntülerini polise verdi. Şüpheli bir gün sonra yakalandı. Araçta kamera olması, herkesin seferber olup ilgilenmesi sayesinde cüzdanıma kavuştum" dedi.

Korkuteli Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Kemal Istık da araç içi kamera sistemiyle bu tür adli olaylarda zan altına girmekten kurtulduklarını söyledi. Başkan Istık, "Bizler için paha biçilemez bir uygulama. Araçlarımıza yerleştirilen kamera sistemiyle kısa bir süre önce otobüsümüzde yaşanan hırsızlık olayını çözdük ve vatandaşın cüzdanını bulduk. Bu uygulamadan hem şoför esnafı hem de vatandaşlar çok memnun" diye konuştu.

Kameraya yakalandı 700 Euro ve 10 bin lira…


 

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