Vahşet! Çığlık çığlığa yardım istemiş ama...
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan Hamide Çavdar (61), evinin balkonunda çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldü. Çığlık atarak yardım istediği öne sürülen kadın için bölgeye gidenlerin, iki kişinin olay yerinden koşarak kaçtığını gördüklerini ancak yetişmediklerini söyledikleri öğrenildi. Daireye balkondan giren kişilerin, önce apartmanın güvenlik kamerası kablolarını kestiği, ardından zemin katta bulunan düğün salonunun çatısından yürüyüp Çavdar’ın dairesine klima motorundan tırmanarak çıktıkları sanılıyor.Polis cinayeti kimin işlediğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Gökpınar Mahallesi-Acıpayam karayolu kenarındaki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın birinci katındaki dairesinde yalnız yaşayan, bir oğlu ve bir kızı bulunan şeker hastası memur emeklisi Hamide Çavdar, evinin balkonunda vücudunun çeşitli yerinden defalarca bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu.
ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEMİŞ
Çığlık atarak yardım istediği öne sürülen kadın için bölgeye gidenlerin, iki kişinin olay yerinden koşarak kaçtığını gördüklerini ancak yetişmediklerini söyledikleri öğrenildi. Çavdar’ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.
GÜVENLİK KAMERASININ KABLOLARINI KESMİŞLER
Çavdar’ın dairesine balkondan giren kişilerin, önce apartmanın güvenlik kamerası kablolarını kestiği, ardından zemin katta bulunan düğün salonunun çatısından yürüyüp Çavdar’ın dairesine klima motorundan tırmanarak çıktıkları sanılıyor. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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