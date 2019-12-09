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GAZİANTEP, (DHA)
09.12.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

Kameradan tespit edildiler... Kıskıvrak yakalandılar

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Kameradan tespit edildiler... Kıskıvrak yakalandılar

GAZİANTEP'te, kapkaç yapan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım günü bir kişinin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından kapkaç şüphelisi 3 kişinin kimliği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alınan 3 şüphelinin yapılan incelemede, benzer suçtan sabıkalı oldukları da belirlendi.

Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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