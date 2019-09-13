Kamalak’a FETÖ suçlaması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbarcı Murat Baran Usal’ın şikayeti üzerine eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak hakkında FETÖ propagandası yapmak ve suçluyu övmek suçlarından iddianame düzenlendi.
İddianamede suç tarihi 2014 -2016 yılları arası gösterildi. İddianamede Kamalak’ın 13 Aralık 2014 tarihinden Eskişehir de gazetecilere yaptığı açıklama ve 17/25 Aralık sürecinden sonra Koza İpek Holding şirketine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında parti binasında düzenlendiği basın toplantısı suçlamaya dayanak gösterildi.
‘GÜLEN’İ ÖVDÜ’
İddianamede Kamalak’ın verdiği demeçlerle FETÖ ve liderini övdüğü savunuldu.
Kamalak ise hakkındaki suçlamaları reddederek, ihbarcı ile aralarında husumet bulunduğunu, davalık olduklarını bu nedenle gerçek dışı beyanlarda bulunduğunu iddia etti. Kamalak, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM’de bulunan tek parti lideri olduğunu da sözlerine ekledi.
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