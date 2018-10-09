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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.10.2018 - 23:49, Son Güncelleme:

'Kama' ve 'kılıç' dosyasına girdi

Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
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Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
'Kama' ve 'kılıç' dosyasına girdi

ABD’li pastör Andrew Craig Brunson’un 12 Ekim’de görülecek duruşması öncesinde yeni gizli tanık ifadeleri ortaya çıktı.

‘Kama’ ve ‘Kılıç’ kod adlı gizli tanıklar, 21 Haziran’da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca alınan ifadelerinde, Brunson’ın dini faaliyetler adı altında, eski kilise çalışanları üzerinden Didim’de de çalışmalar yürüttüğünü iddia etti.

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen Brunson’ın yargılandığı davanın 4’üncü duruşması 12 Ekim’de görülecek. Duruşma öncesi ifadeleri dosyaya giren gizli tanıklardan ‘Kılıç’ şunları kaydetti:

‘YENİ OLUŞUMDAN BAHSEDİLİYORDU’
“Didim’de pazar günleri kurulan ikinci el pazarında bir esnafın verdiği davetiyedeki adrese arkadaşım F.M.B. ve M.B. ile birlikte gittim. Burada bizi ‘Bedroz’ isimli, sonradan papaz olduğunu öğrendiğim kişi karşıladı. Bedroz’un kürsüde yaptığı konuşması, hem benim hem de yanımda bulunan arkadaşlarımın dikkatini çekti. Sık sık konuşması içinde Didim Kilisesi ismi geçince rahatsızlık duydum. Yeni bir oluşumdan bahsediyorlardı, fakat bu organizasyonun ne olduğunu bize söylemediler. Bunun sebebi ben ve yanımdaki arkadaşlarımın buraya ilk defa gelmemizden dolayı bize güvenmedikleri içindi.”

‘BRUNSON’UN EŞİ DE ORADAYDI’
Gizli tanık Kılıç ifadesinde bu konuşmalar yapıldığı sırada bir kadının geldiğini de tarif ederek daha sonra bu kişiyi çıkan haberlerde gördüğünü, Brunson’un eşi Norine Lyn Brunson olduğunu fark ettiğini söyledi. Gizli tanık Kılıç, konuşmalarla ilgili ifadesinde şunları söyledi: “Bu kişilerin bulundukları yerde nüfus kitlesine göre hareket ettiğini, Didim’de hedef kitlelerinin Süryaniler, Kürt görünümlü Ermeniler, Aleviler, dar gelirli Kürt vatandaşlar olduğunu gördüm. Türkiye’de Didim yabancılar tarafından kurtarılmış bir bölge olarak kabul edilir. Sanat galerisinde gördüğüm manzara ve faaliyetler daha çok Türkiye’deki etnik yapının ayrıştırılması konusunda paralellik arz ediyordu. Bu nedenle gazetede çıkan Anderw Craig Brunson ile ilgili haberleri görünce parçaları birleştirdim ve resmi daha net gördüm. ”

Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
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