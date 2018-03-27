Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kalpazanlar suçüstü yakalandı... Sahte belgelerle terör örgütlerine kimlik üretmişler

    Kalpazanlar suçüstü yakalandı... Sahte belgelerle terör örgütlerine kimlik üretmişler

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    27.03.2018 - 09:00 | Son Güncelleme:

    Vatandaşlara ait kimlik bilgilerini alarak terör örgütü üyeleri ve aranan şahıslara sahte kimlik ile resmi belge düzenleyen iki kişi işlettikleri matbaada suçüstü yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, işyerinde yapılan aramalarda yüzlerce sahte evrak ele geçirildi.

    Kalpazanlar suçüstü yakalandı... Sahte belgelerle terör örgütlerine kimlik üretmişlerAdli sicil kaydı temiz olan vatandaşların kimlik bilgilerini alarak sahte kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport tanzim eden çeteyi takibe alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin bu yöntemle PKK, DEAŞ, FETÖ/PYD, DHKP/C gibi terör örgütü üyelerini yurtdışına kaçırdığı bilgisini aldı.

    Şüphelilerin Bakırköy’de bir işyerini matbaa olarak kullandığını tespit eden Jandarma ekipleri, adrese baskın düzenledi. Baskında, yüzlerce sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgeleri, çeşitli kurumlara ait sahte ustalık ve özel güvenlik kartları, üniversitelere ait güvenlik hologramları ile sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda makine ve baskı malzemesi ele geçirildi.

    İki şüpheli tutuklandı

    Ele geçirilen malzemeler üzerinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin çeşitli yazılım ve çizim programları kullanarak, sahte belgeleri gerçeğe en yakın şekilde hazırladıklarını, yeni kimlik kartları ve sürücü kartlarını kopyalamak için çalışma yaptıklarını, evraklara gerçeklik katmak için çeşitli resmi kurumlara ait sahte mühür ve soğuk damga kullandıklarını ve masum vatandaşları da bu yolla dolandırdıklarını belirledi.

    Şüphelilerin bu yöntemlerle terör örgütü üyelerini de yurtdışına çıkardıkları tespit edildi. Piyasada resmi geçerliliği bulunan pek çok belgenin sahtesini üretebilecek altyapıyı kuran ve hazırladıkları binlerce kimlik kartını piyasaya sürme hazırlığında oldukları belirlenen şüpheli iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Kalpazanlar suçüstü yakalandı... Sahte belgelerle terör örgütlerine kimlik üretmişler

    Kalpazanlar suçüstü yakalandı... Sahte belgelerle terör örgütlerine kimlik üretmişler

    Etiketler: NoMobil , kalpazan , sahtecilik , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri