Kalpazanlar suçüstü yakalandı... Sahte belgelerle terör örgütlerine kimlik üretmişler

Adli sicil kaydı temiz olan vatandaşların kimlik bilgilerini alarak sahte kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport tanzim eden çeteyi takibe alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin bu yöntemle PKK, DEAŞ, FETÖ/PYD, DHKP/C gibi terör örgütü üyelerini yurtdışına kaçırdığı bilgisini aldı.

Şüphelilerin Bakırköy’de bir işyerini matbaa olarak kullandığını tespit eden Jandarma ekipleri, adrese baskın düzenledi. Baskında, yüzlerce sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgeleri, çeşitli kurumlara ait sahte ustalık ve özel güvenlik kartları, üniversitelere ait güvenlik hologramları ile sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda makine ve baskı malzemesi ele geçirildi.

İki şüpheli tutuklandı

Ele geçirilen malzemeler üzerinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin çeşitli yazılım ve çizim programları kullanarak, sahte belgeleri gerçeğe en yakın şekilde hazırladıklarını, yeni kimlik kartları ve sürücü kartlarını kopyalamak için çalışma yaptıklarını, evraklara gerçeklik katmak için çeşitli resmi kurumlara ait sahte mühür ve soğuk damga kullandıklarını ve masum vatandaşları da bu yolla dolandırdıklarını belirledi.

Şüphelilerin bu yöntemlerle terör örgütü üyelerini de yurtdışına çıkardıkları tespit edildi. Piyasada resmi geçerliliği bulunan pek çok belgenin sahtesini üretebilecek altyapıyı kuran ve hazırladıkları binlerce kimlik kartını piyasaya sürme hazırlığında oldukları belirlenen şüpheli iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.