Kalpazan çetesi turistleri dolandırmış!
İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen, 1 milyon dolar ve 1 milyon 200 bin TL sahte paranın tavan arasından çıkarıldığı operasyonda çökertilen kalpazan çetesinin 5 üyesinin taksici olduğu, taksicilerin sahte paraları özellikle turistlere verdikleri, ödeme yapmak isteyen müşterilerin verdiği paraları el çabukluğu ile değiştirerek, "Bu para sahte" deyip gerçek para ile değiştirdikleri saptandı. Çete üyelerinin eğlence mekanlarında ödemeleri de sahte parayla yaptıkları saptanırken, çete elebaşı Kenan A'nın da eğlence mekanında eğlenirken yakalandığı belirtildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan Türkiye çapında faaliyet yürüten çeteyle ilgili bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan araştırmada Kenan A'nın yönettiği çeteye ulaşıldı. Türkiye geneli faaliyet yürüttüğü tespit edilen çeteye yönelik 21 Aralık 2018 günü İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Çete üyesi 66 kişinin yakalanması için 10 ilde 87 adres basıldı.
Operasyonda 39 kişi gözaltına alınırken çetenin piyasaya sürmeye hazırlandığı paralar tavan arasında zulalanmış olarak bulundu. Çete elebaşı Kenan A., eğlence mekanında eğlenirken yakalandı.
Aramalarda sahte 1 milyon dolar, 1 milyon 200 bin TL, 4 tüfek, 1 tabanca, 2 sahte kimlik ele geçti. Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 20 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturma kapsamında 6 kişinin de cezaevinde olduğu anlaşıldı.
Çete ile ilgili yapılan çalışmada, çetenin 5 üyesinin taksici olduğu belirlendi. 5 taksicinin özellikle turistlere para üstü olarak sahte para verdikleri, müşterilerin verdiği paraya, "Bu para sahte" diyerek el çabukluğu ile sahte parayı müşteriye verdikleri belirlendi. Çetenin yaşı küçük çocukları da kullandığı ortaya çıktı. Çete üyelerinin çocuklara sahte para vererek marketlere gönderdiği ve alış veriş yaptırdıkları tespit edildi. Bazı çete üyelerinin de ATM önünde kendilerine kurban buldukları, ATM önünde para yatırmayı bekleyen ya da para çeken kişilerden paraları bozdurdukları ya da bütünledikleri saptandı.
Çetenin paraları Türkiye geneline gönderdikleri ve benzer yöntemlerle vurgun yaptıkları tespit edilirken, çete üyelerinin çok sayıda suçtan Emniyette kayıtlarının bulunduğu, çete üyesi Özcan P'nin 32 suçtan arandığı ortaya çıktı.
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