Kalp Pili nedir?
İleti hastalığına bağlı olarak kalp hızının yavaşladığı durumlarda uygun kalp hızını sağlamak için, ağrıya neden olmayacak derecede kalp kasına küçük elektriksel uyarılar gönderen, bir batarya yardımı ile çalışan yaklaşık 15-30 gr ağırlığında metal bir cihazdır.
Tanıda elektrokardiyografi çok önemlidir. Ek hastalıklara göre diğer tetkiklerde istenebilir.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır : Bazı durumlarda kalpte geçici olarak durmalar veya yavaşlamalar gelişebilir. Geçici kalp pili bir kutudan ve özel ince bir kablodan (lead) oluşur. Kablo, bir damar yolu ile boyundan, köprücük kemiğinin altından, kol veya kasıktan yerleştirilir. Kablonun diğer ucu ise, dışarıdan pil kutusuna bağlanır. Hastanın durumu düzelince geçici kalp pili çıkarılır.
Vücuda kalıcı olarak yerleştirilir. Kalp pili göğüste köprücük kemiğinin hemen aşağısına veya karın bölgesinde derinin altında bir cep oluşturarak yerleştirilir. Çoğunlukla göğüs duvarının sol tarafına konur. Pile ait hiçbir şey dışarıdan görülmez, bazı hastalarda deride bir kabarıklık olarak fark edilebilir.
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
Yara yerinde kızarıklık, şişlik, akıntı, kanama veya 38°C üzerinde ateş olursa hemen sağlık kuruluşunuza başvurunuz.
Dikişler 5-7 gün sonra alınır. 7-10 günden sonra hekiminize danışarak banyo yapabilirsiniz. Banyo yaparken işlem uygulanan taraftaki kolu kullanmayınız ve yara yerlerini ovalamayınız. Ayrıca lif kullanmayınız. Banyo sonrasında yara yerini ıslak bırakmayınız ve ütülenmiş yumuşak bir havlu ile kurulayınız.
Kalp pilinin takıldığı bölgedeki kol hareketlerinde kalp pili takılma işlemi sonrası ilk 1-2 ayda bazı kısıtlanmalar istenir ve bu kısıtlanmalara 2 aydan sonra gerek yoktur. Eğer kalp pili karın bölgesine takılmış ise kol kısıtlaması önerilmez. Kalp pili takılmış olan taraftaki kol 90 dereceden fazla yana açılmamalıdır. Kalp pili takılmış olan taraftaki kol ile ağırlık taşınmamalıdır. Diğer kol kullanımlarla ilgili herhangi bir kısıtlanmaya gidilmesine genellikle gerek yoktur. İlk 2 ay kalp pili takılmış olan tarafın üzerine yatılmamalıdır ve basınç uygulanmamalıdır. Kalp pilinin bulunduğu bölge düşme ve çarpmalardan korunmalıdır.
Kalp pili takılmasından itibaren 2-3 hafta boyunca araç kullanmayınız. İlk haftalar emniyet kemerini kullanırken kalp pili üzerine küçük bir havlu yerleştirdikten sonra kemerinizi takınız. Uçağa binmekte ve seyahat etmekte bir sakınca yoktur.
İlk bir hafta ağrı şikayeti yaşayabilirsiniz. Bunun için hekiminizin reçete ettiği ağrı kesici ilacı kullanınız. Eğer ağrı kesici ile ağrısı geçmiyorsa sağlık kuruluşunuza danışınız.
Şikayetleri: Bayılma, çarpıntı, halsizlik, yorgunluk
Bulguları: Kalp atışının durması ya da yavaşlaması
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